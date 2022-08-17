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17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41:00

Yurtdışı seyahatlerinde sağlığınızdan olmayın

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Özellikle yurt dışına seyahat edeceklerin atlamaması gereken en dikkat çekici önlemlerin başında seyahat sağlığı geliyor.

Özellikle başka ülkelere/kıtalara yapılan seyahatlerde gerekli tedbirler alınmazsa büyük sıkıntılar yaşanabilir. Kızılay Hastanesi Hekimlerinden Dr. M. Zafer Ekinci, "Seyahat enfeksiyonları seyahat sırasında veya döndükten sonra ortaya çıkabilir. Bu belirtiler seyahat yorgunluğu gibi rahatsızlıklarla karıştırılır. Özellikle Afrika, Orta Doğu, Asya ülkeleri (özellikle Güneydoğu Asya) ve Güney Amerika ülkeleri ile Kuzey Afrika, Akdeniz ülkeleri, Güney ve Doğu Avrupa, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kuzey Batı Avrupa, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere yapılan yolculuklarda ciddi oranda hastalık riskleri bulunmaktadır.

HASTALIKLAR YEMEK VE SULARDA

Seyahate çıkmadan önce yüksek veya orta riskli bir ülkeye gidiyorsa ya da kişinin kendisi riskli ise (yaşlı, çocuk, hamile, şeker/böbrek/tansiyon hastası gibi) mutlaka Seyahat Sağlığı Merkezi'ne başvurmalıdır. Seyahate çıkanlar için profilaksinin çoğu kez seyahatten önce yapılması, bazen seyahat süresince uygulanması ve sonrasında da sürdürülmesi gerekmektedir" dedi. Sıtma gibi bazı durumlarda seyahate çıkmadan başlayıp ve seyahat sonuna kadar ilaç kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Kızılay Hastanesi Hekimi. Dr. M. Zafer Ekinci, "Bu kişinin gideceği ülkeye göre hekim tarafından ilaç düzenlenmelidir. "Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda ve sular genellikle güvenli kabul edilmemektedir. Açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş ya da az pişirilmiş gıdalar, klorlanmamış musluk suları, bu tür sulardan elde edilmiş buz kalıpları güvenli değildir. Kapalı şişe suları ya da klorlanmış sular tüketilmelidir.

Etiketler : yurtdışı seyahat sağlık
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