Yumurta, süt ve fındıktan sonra en çok susam alerji yapıyor

Susam veya tahin tüketimiyle ağız, boğaz ya da dudaklarda hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi olabilir. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Susam, çok sayıda gıda maddesine dahil olmasından dolayı alerjik reaksiyonlarından sorumlu en sık tohum olarak karşımıza çıkmaktadır. Susam alerjisi, diyet alışkanlıklarının küreselleşmesi ve vejetaryen-vegan yaşam tarzlarına yönelik genel eğilimin artmasıyla hekimlerin günlük rutininde giderek daha fazla görülmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de çocuklarda besin alerjisi dağılımının incelendiği 2020 yılında yapılan bir çalışmada yumurta, süt, fındık alerjisinden sonra susam alerjisinin 4'üncü sıklıkla görüldüğünü belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şunları aktardı: "Susam alerjisi olan olguların başvuru şikayetlerine bakıldığında susam veya tahin tüketimi takiben ağız, boğaz ya da dudaklarda hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi olabileceği belirtilmiştir. Daha az sıklıkla boğazda ve göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, kusma, ishal ve bilinç kaybı gibi daha ciddi anafilaksi olarak adlandırdığımız alerjik şok tablosuna neden olabilir. Bazı hastalarda ise cilt yoluyla temasla deride kaşıntı ve kızarıkla giden egzama bulgusuna neden olabilir."

