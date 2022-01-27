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27 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00

Yüksek tansiyon beyin krizine neden oluyor

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Uzmanlar, inme olarak da bilinen beyin krizinin kalp krizi kadar, hatta ondan daha acil olduğunun altını çizerek, "Beyin krizinden korunmak için beyninizi tansiyon yüksekliğinden koruyun" dedi.

Uzmanlar, inme olarak da bilinen beyin krizinin kalp krizi kadar, hatta ondan daha acil olduğunun altını çizerek, "Beyin krizinden korunmak için beyninizi tansiyon yüksekliğinden koruyun" dedi. Beyin krizinin 60 yaşın üstündeki kişileri etkilediğini belirten Prof. Dr. Gazi Özdemir, "Kişiyi sakat bırakmada beyin krizi ilk sırada bulunmaktadır. Beyin krizi olan hastaların üçte biri ilk krizleri sırasında ölmekte, kalan üçte biri sakat olarak ve kısmen veya tam başkasına bağımlı olarak yaşamlarını sürdürmekte, diğer kısmı ise tam olmasa bile başkasına muhtaç kalmayacak şekilde normale yakın hale gelebilmektedir. Beyin krizi, beyin infarktüsü veya beyin kanaması sonucu oluşur. Beyinde temiz veya kirli kan taşıyan bir damarın beyne gelen bir pıhtı veya damar sertliği parçacığı ile tıkanması veya bir damarın ileri derecede büzüşmesi sonucu oluşan beynin kansız, dolayısıyla oksijensiz ve besleyici maddelerden mahrum kalmasına beyin infarktüsü denir. Beyin kanaması; beyinde kanama olmasına ve beyin hücrelerinin damar dışına çıkmış olan kanın kitlesel etkisi sonucu fonksiyon yapamaz duruma gelmesine denir" dedi.

Etiketler : Yüksek tansiyon beyin krizi Dr. Gazi Özdemir
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