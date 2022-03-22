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22 Mart 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 07:30:00

Yorgun olduğunuzda bile yürüyün!

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Varis, toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Deri üzerinde belirgin şekilde görülen varislerin yanı sıra bir de görülmeyen iç varisleriniz olabilir.

Varis, toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Deri üzerinde belirgin şekilde görülen varislerin yanı sıra bir de görülmeyen iç varisleriniz olabilir. Varis oluşumuna engel olmak için uzmanlar "Spor yapın, özellikle pilates, yoga, yüzme ve en önemlisi yorgun olduğunuzda bile yürüyün. Bacak kaslarınızı çalıştırın" diyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, varisten korunmak için şu önerilerde bulundu: "Fazla kilolardan kurtulun. Uzun süre oturmayın ya da ayakta hareketsiz kalmayın. Düzenli aralıklarla yürüyün. Sürekli topuklu ayakkabı giymeyin, arada ayağınızı dinlendirin. Dar kıyafetler giymeyin. Varis çorabı giyin. Bol su tüketin. Sauna, hamam gibi sıcak ortamlarda uzun süre kalmayın, bacaklarınıza soğuk duş aldırın. Spor yapın, özellikle pilates, yoga, yüzme ve en önemlisi yorgun olduğunuzda bile yürüyün. Bacak kaslarınızı çalıştırın."

Etiketler : Yorgun olduğunuzda bile yürüyün ı Prof. Dr. Barış Çaynak Varis çorabı giyin Bol su tüketin
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