VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin
LGS'ye girecek öğrencilere uyarı: Heyecanı kaygıya dönüştürmeyin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 4 Haziran
Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bakan Özer: Yaz okulu başvuruları 15 Haziran'da başlıyor
Fransa'da tesettür mayosu polemiği: Danıştay'a taşındı
ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk uyarısı yapıldı
Biden: Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planım yok
İsveç ve Finlandiya'ya "açık ve net" mesaj
Ankara'ya sağanak uyarısı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran'da başlayacak
Van'da aranan 39 kişi yakalandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Washington Post: Putin, Batı'nın pes edeceğini düşünüyor
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Gölge Oyunları Serisi 2. Kitabı Çıktı!
Fransız dergisi haddini aştı!
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı
Rusya petrol ve doğal gazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek
Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembolü: Muhammed Ali
ABD'deki bireysel silahlanma sorunu
Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
04 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin

ABONE OL

Yoğurt bakterileri cilt sağlığını destekleyen vitaminler içerir. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Yoğurt bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, içerdiği kalsiyum açısından kadınların menopoz sürecinde de sağlıklı kalmasında rol oynuyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, "Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler. Dolayısıyla bu vitaminler de cilt sağlığı konusunda vücudu destekler. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir. Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir" dedi.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Yoğurt sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım eder. Laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağlamaktadır. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler. Yoğurt, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış göstermektedir.

FOSFOR AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlamaktadır. 200 g yani bir kase yarım yağlı yoğurdun yüzde 36'sı karbonhidrat, yüzde 32'si protein ve yüzde 32'si yağdan oluşmaktadır. Bir kase yoğurt ortalama 100 kaloridir.

Günde en az bir kase tüketin

Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarının tüketim durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon artırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az bir kase yoğurt tüketimi yeterlidir. Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir. Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir. Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.

Etiketler : yoğurt yoğurt suyu yoğurdun yeşil suyu
Tatil Eylül'de

Tatil Eylül'de
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Hollywood heyecanı

Hollywood heyecanı
Yazın film çekecek

Yazın film çekecek
Pınar'a nazar değdi

Pınar'a nazar değdi
‘Bir Asır'lık yorum

‘Bir Asır'lık yorum
3 ödül birden

3 ödül birden
Önümüzdeki yaz düğün var

Önümüzdeki yaz düğün var
Bebek'te panik

Bebek'te panik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX