Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Beyza Vural Öten, diyet programlarının her bireyin ihtiyacına göre planlanması gerektiğini belirterek, formda kalmak için su tüketimi, gece yenilen yemek ve uyku düzeni gibi konularda önerilerde bulundu.



Öten, "Yiyecekleri doğadaki haline en yakın formda tüketin. İşlenmiş gıdalar besin değerini kaybetmiş fazlaca sodyum, şeker ve katkı maddeleriyle koruyucu hale gelmiş paketli ambalajlı gıdalardır. Bu gıdalardan uzak durun. Vitamin ve liften zengin meyve ve sebzeleri bol miktarda tüketirseniz hem düşük kalori almış hem de mide hacminizi liflerle doldurup tokluğunuzu pekiştirmiş olursunuz. 3 yumruk büyüklüğü kadar mevsim sebzesi, 2 yumruk büyüklüğü kadar mevsim meyvesi tüketmeye çalışın. Salata, sebze veya sebze sularını günlük beslenmenize mutlaka ekleyin. Akşam yemeğinizi yedikten sonra uyuyana kadar olan süreç sürekli atıştırmakla geçiyorsa göbek çevresi yağlanması kaçınılmazdır. Akşam yemeğinizi yedikten sonra yatana kadar bitki çayı, su, çay, kafeinsiz kahve içilebilir, ancak meyve bile olsa yemekten uzak durmalısınız. Beynimiz, susama hissini sadece su ile değil içinde su barındıran yiyeceklerle de ilişkilendiriyor" dedi.