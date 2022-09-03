VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Burun estetiğinde filtre beklentisi
Hamileler sıcağı ve nemi daha fazla hissediyor
Yiyecekleri doğadaki haline en yakın formda tüketin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumu - 3 Eylül
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'nda
İletişim Başkanı Altun: BM, 'Adil bir dünya mümkün' çağrısına uygun şekilde yapılandırılmalı
Sağlık Bakanlığı paylaştı: Haftalık vaka sayısı 80 bin 20
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Emniyet şeridini işgal edenler dronla yakalandı
Nijerya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: Yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya'nın kışkırtmalarına teslim olmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya tepki
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Polisin operasyonlardaki gözü: UÇBEY
Bircan'ı 21 yerinden bıçaklayıp, boğarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Hatay'da orman yangını
03 Eylül 2022 Cumartesi 07:28:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 07:28:00

Yiyecekleri doğadaki haline en yakın formda tüketin

ABONE OL

Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Beyza Vural Öten, diyet programlarının her bireyin ihtiyacına göre planlanması gerektiğini belirterek, formda kalmak için su tüketimi, gece yenilen yemek ve uyku düzeni gibi konularda önerilerde bulundu.

Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Beyza Vural Öten, diyet programlarının her bireyin ihtiyacına göre planlanması gerektiğini belirterek, formda kalmak için su tüketimi, gece yenilen yemek ve uyku düzeni gibi konularda önerilerde bulundu.

Öten, "Yiyecekleri doğadaki haline en yakın formda tüketin. İşlenmiş gıdalar besin değerini kaybetmiş fazlaca sodyum, şeker ve katkı maddeleriyle koruyucu hale gelmiş paketli ambalajlı gıdalardır. Bu gıdalardan uzak durun. Vitamin ve liften zengin meyve ve sebzeleri bol miktarda tüketirseniz hem düşük kalori almış hem de mide hacminizi liflerle doldurup tokluğunuzu pekiştirmiş olursunuz. 3 yumruk büyüklüğü kadar mevsim sebzesi, 2 yumruk büyüklüğü kadar mevsim meyvesi tüketmeye çalışın. Salata, sebze veya sebze sularını günlük beslenmenize mutlaka ekleyin. Akşam yemeğinizi yedikten sonra uyuyana kadar olan süreç sürekli atıştırmakla geçiyorsa göbek çevresi yağlanması kaçınılmazdır. Akşam yemeğinizi yedikten sonra yatana kadar bitki çayı, su, çay, kafeinsiz kahve içilebilir, ancak meyve bile olsa yemekten uzak durmalısınız. Beynimiz, susama hissini sadece su ile değil içinde su barındıran yiyeceklerle de ilişkilendiriyor" dedi.

Etiketler : beslenme sağlıklı beslenme diyet fitoterapi beyza vural öten
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Derya'nın minik misafiri

Derya'nın minik misafiri
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Artistlik nedir bilmem

Artistlik nedir bilmem
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Kocaelispor'un marşı Manga'dan

Kocaelispor'un marşı Manga'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes