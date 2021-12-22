Yılancıkotu çayı reflüye ilaç oluyor

Kantaronla birlikte kaynatılıp balla karıştırılarak içilen 'yılancıkotu çayı' reflü ve gastrit başta olmak üzere pek çok mide rahatsızlığına şifa oluyor. Bitkisel tedavi uzmanları gastrit başta olmak üzere diğer mide sorunları için; yılanı andıran şekli nedeniyle adına 'yılancık otu' denilen 'Salvia virgata' bitkisini öneriyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan yılancıkotu mikrop öldürücü etkisiyle bilinmektedir.



Gastrit tedavisinde kullanılan yılancıkotu, kantaronla birlikte kaynatıldıktan sonra içerisine bal eklenerek tüketilir. Bu şekilde kullanılan yılancık otu bitkisi midedeki gastrit tedavisine yardımcı olur. Reçine ve uçucu yağ içeren ot, genellikle açık yaralarda kullanılır. Mikrop öldürücü etkisiyle bilinen bitkinin yaprakları kurutulduktan sonra kaynatılarak yaranın üzerine sürülür. Kurutulmadan da kullanılabilen bitki yaprakları direkt yaranın üzerine sürülür. Saçların bakımı için de kullanılır. Birçok kadının şikayetçi olduğu mat görünen saçlara yılancıkotu parlaklık verir. Mikrop öldürücü etkisi bulunan ot, ölü saç hücrelerini canlandırarak yeni saç çıkmasında yardımcı olur.