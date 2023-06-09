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09 Haziran 2023 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:35:00

Yetişkinlerin yüzde 46'sı tansiyonundan habersiz

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Dünya genelinde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasında gösterilen hipertansiyon hastalığı semptomların hissedilmemesi ve test yaptırılmaması halinde fark edilmiyor.

Dünya genelinde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasında gösterilen hipertansiyon hastalığı semptomların hissedilmemesi ve test yaptırılmaması halinde fark edilmiyor. Yüksek kan basıncına sahip kişilerin semptomları hissetmedikleri ve kan testi yaptırmadıkları için uzun süre hastalığı fark etmemeleri nedeniyle hipertansiyon, bilim insanları tarafından "gizli katil" olarak tanımlanıyor. Uzmanlar "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 30-79 yaşındaki 1,28 milyardan fazla yetişkin hipertansiyon hastası. Bu hastaların yaklaşık yüzde 46'sının durumlarından habersiz olduğu tahmin ediliyor. Hipertansiyon hastalarının yüzde 42'sinde hastalığın teşhis ve tedavisi sağlanırken, hastalığa sahip 5 yetişkinden 1'inde (yüzde 21) durum kontrol altına alınabiliyor" dedi.

Etiketler : tansiyon Dünya Sağlık Örgütü DSÖ
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