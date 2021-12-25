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25 Aralık 2021 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 07:12:00

YETERSİZ UYKU KIŞ DEPRESYONUNA NEDEN OLUYOR

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Kış aylarına girilmesi ile fiziksel aktivitelerin azalması sonucu vücut değişen hava sıcaklığına uyum sağlamaya çalışıyor.

Bu anlamda, bağışıklık sisteminde yaşanan düşüş kişinin hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişleri ile birlikte uyku kalitesindeki düşüşün kış depresyonu olarak da bilinen duygu bozukluğu problemlerini artırdığına dikkat çekiyor. Araştırmalar, havaların soğumasıyla birlikte kaliteli uyku uyumayanlar ve yetersiz uyuyanların virüse maruz kaldıktan sonra hasta olmaya daha yatkın olduğuna işaret ediyor. Bu süreçte, uyku düzeninin bozulması bağışıklık sistemini zayıf düşürüyor ve vücudu savunmasız hale getiriyor. Bu anlamda, soğuk algınlığı, zatürre, grip, astım atakları gibi durumlar daha sık görülüyor. Ayrıca, uyku kalitesinde yaşanılan düşüş kişilerin iyileşme sürecini yavaşlatarak obezite, diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor. Bunları önlemenin yolu ise düzenli ve kaliteli uykudan geçiyor.

Etiketler : uyku sağlıklı uyku kaliteli uyku obezite diyabet
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