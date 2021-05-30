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30 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00

Yeşil çay yağ yakımını hızlandırır

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Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini belirten Dr. Ebru Koç, yaza formda girmek için bahar aylarının son günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini belirten Dr. Ebru Koç, yaza formda girmek için bahar aylarının son günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Koç, "Doğal yollarla kilo vermek isteyenler bol bol yeşil çay içsinler. Yeşil çay içeriğindeki bileşenler ile neredeyse kafein ile eş değerde bir enerji verir. Kafeinin sağlıklı versiyonu olarak da anılan yeşil çay, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Son zamanlarda kilo problemi yaşayanların kullandığı bir diğer güçlü bitki de guaranadır. Guarana vücutta yağ birikmesini ve kilo alımını engeller. Bir fincanı yalnızca 2 kalori olan yeşil çay ve guarana özellikle birlikte düzenli tüketildiğinde zayıflamaya destek olmaktadır'' dedi.

Etiketler : Yeşil çay yağ yakımı yüksek kalorili
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