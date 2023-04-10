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10 Nisan 2023 Pazartesi 07:04:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 07:04:00

Yeşil çay ve çiğ kuruyemişle sağlıklı form tutun

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Özellikle hareketsiz ortamda çalışanlar için beslenme tüyoları veren Diyetisyen Banu Samur "Kahvaltı ve öğle yemeği arasına mutlaka ara öğünleri dahil edin fakat bunlar sağlıklı tercihler olsun.

Özellikle hareketsiz ortamda çalışanlar için beslenme tüyoları veren Diyetisyen Banu Samur "Kahvaltı ve öğle yemeği arasına mutlaka ara öğünleri dahil edin fakat bunlar sağlıklı tercihler olsun. Örneğin taze ve kuru meyveler, çiğ kuruyemişler, diyet bisküvi, kepekli galeta gibi sağlıklı pratik atıştırmalıklar bulundurun. Bu tarz sağlıklı ara öğünler tok kalma sürenizi uzatır, metabolik hızı artırarak kilo vermenize de yardımcı olur" dedi. Yeşil çayın da gün içerisinde aşırıya kaçmadan tüketilmesini öneren Diyetisyen Banu Samur "Yeşil çayı mutlaka hayatınıza sokun özellikle masa başı çalışan bireyler gün boyu çay-kahve tüketimi yapıyor. Çay tercihinizi mutlaka limonlu yeşil çaydan yana kullanın. Yeşil çay toksin atılımını sağlar ve metabolizmayı hızlandırır" diye konuştu.

SALATASIZ ÖĞÜN OLMAMALI

Kilo vermeye çalışırken sağlıklı beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Banu Samur şu önerilerde bulundu:

Öğle öğünleri için dışarıdan yemek yemeyi tercih ediyorsanız; ızgara et/tavuk/balık/ton balıklı salata tercih edebilirsiniz.

Öğle öğünlerinizi işyeriniz veriyorsa 3 kap modelini uygulayabilirsiniz; çorba, etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemeği, salata gibi

Salatayı mutlaka her öğününüzde bulundurun çünkü bol yeşillikli bir salata sizi uzun süre tok tutacaktır.

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.

Ve diğer en önemli husus su tüketimidir. Hareketin az olmasına bağlı olası kabızlık durumunu yaşamamak için sıvı alımına dikkat edilmeli, günde en az 8 bardak su içilmelidir. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız nane yaprağı, tarçın kabuğu, limon, taze fesleğen kullanarak suyu aromalandırın.

Etiketler : Yeşil çay çiğ kuruyemişler tam tahıllı ekmek

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