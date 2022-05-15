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15 Mayıs 2022 Pazar 07:29:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 07:29:00

Yeşil çay içmek bağışıklığı güçlendirir

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Uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmesi, obeziteyi engellemesi, kansere karşı koruyucu olması, kan şekerinin düzenlenmesi gibi başlıca faydaları nedeniyle yeşil çayı tavsiye etti.

Uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmesi, obeziteyi engellemesi, kansere karşı koruyucu olması, kan şekerinin düzenlenmesi gibi başlıca faydaları nedeniyle yeşil çayı tavsiye etti. Her iki çayın aynı bitkiden üretildiğine, ancak yeşil çayın işlenme tekniği ve kendine has özellikleriyle siyah çaydan tamamıyla farklı olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, "Yeşil çayın üretiminde yaş yapraklar, kısa sürede yüksek sıcaklığa tabi tutulur ve tüm oksidan enzimler etkisiz hale getirilir. Bunun sonucunda çay yapraklarında bulunan klorofiller (renk pigmentleri) parçalanmadan kalır ve fermantasyon işlemi yapılmadığı için yapraklar yeşil rengini korur. Yeşil çay daha çok polifenol ve siyah çaya göre neredeyse 10 kat daha fazla C vitamini içerir. Bir çalışmada yeşil çayın B1 ve B2 vitaminleri içerdiği de saptanmıştır. Yeşil çayda, siyah çaya göre çok daha fazla theanin bulunur. Bu amino asit, stres azaltıcı ve rahatlatıcı etkiye sahiptir" dedi.

Etiketler : Yeşil çay içmek B1 ve B2 vitaminleri Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül
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