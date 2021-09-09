Yeşil çay ciltte siyah noktaları azaltıyor

Sağlıksız ve düzensiz beslenme hem vücudumuz hem de cildimiz için gerekli olan vitamin ve antioksidanlardan eksik bırakarak, önemli sorunlara yol açıyor. Uzm. Dr. Merve Demir, "Deri bariyerinin korunması için gerekli bir mineral olan çinko, kolajen sentezini artırarak yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. En çok fıstık, yeşil yapraklı sebze ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunuyor. Çinko eksikliğinde egzamanın yanı sıra saç dökülmesi ve tırnak bozuklukları da sıklıkla görülüyor" dedi. Demir "K vitamini topikal olarak leke ve deri altı kanama, morluk tedavilerinde kullanılıyor ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Sedef hastalığı gibi keratinizasyon bozukluğu durumlarında uzun yıllardır kullanılan topikal D vitamini derinin bağışıklık cevabını güçlendirerek nem seviyesini artırıyor. Yeşil çayın da deride sebum üretimini azalttığı, sivilceyi tetikleyen bakteri üremesini durdurduğu ve bunların neticesinde siyah nokta gözeneklerini ve yağlanmayı azalttığı biliniyor" diye konuştu.