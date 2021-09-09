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09 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00

Yeşil çay ciltte siyah noktaları azaltıyor

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Vücudumuzun en büyük organı olan cildimiz; bizi güneşin verdiği hasar, travma ve çevresel etkenlerden koruyan ilk savunma mekanizması olarak öne çıkıyor. Bununla beraber deri hücreleri, bağışıklık sistemimizi ve metabolizmamızı da direkt etkiliyor.

Sağlıksız ve düzensiz beslenme hem vücudumuz hem de cildimiz için gerekli olan vitamin ve antioksidanlardan eksik bırakarak, önemli sorunlara yol açıyor. Uzm. Dr. Merve Demir, "Deri bariyerinin korunması için gerekli bir mineral olan çinko, kolajen sentezini artırarak yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. En çok fıstık, yeşil yapraklı sebze ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunuyor. Çinko eksikliğinde egzamanın yanı sıra saç dökülmesi ve tırnak bozuklukları da sıklıkla görülüyor" dedi. Demir "K vitamini topikal olarak leke ve deri altı kanama, morluk tedavilerinde kullanılıyor ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Sedef hastalığı gibi keratinizasyon bozukluğu durumlarında uzun yıllardır kullanılan topikal D vitamini derinin bağışıklık cevabını güçlendirerek nem seviyesini artırıyor. Yeşil çayın da deride sebum üretimini azalttığı, sivilceyi tetikleyen bakteri üremesini durdurduğu ve bunların neticesinde siyah nokta gözeneklerini ve yağlanmayı azalttığı biliniyor" diye konuştu.

Etiketler : yeşil çay siyah nokta sağlık haberleri
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