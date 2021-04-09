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Yerli aşıda sevindiren gelişme: Bugün tamamlanıyor
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09 Nisan 2021 Cuma 13:03:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 13:03:00

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Bugün tamamlanıyor

Kaynak: DHA

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Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen yerli aşı çalışmalarından sevindiren bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış, "Bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması tamamlanacak. Nisan sonu gibi Faz-3 çalışmalarına geçilecek." dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yerli aşı çalışmalarına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

Çalış yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Covid-19 Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
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