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28 Eylül 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 11:30:00

Yerli aşıda gurur! TURKOVAC rekora hazırlanıyor

Kaynak: Sabah

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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için geri sayım başladı. Acil kullanım onayı almak için gün sayan TURKOVAC'a 1 buçuk milyon gönüllü başvurdu. Öte yandan yerli aşının üretimi için 3 şirketle anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

İnaktif aşı Turkovac'ın Faz 3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Hedef onayı alıp önümüzdeki ay sonuna kadar üretime başlayabilmek. Aşının onay alır almaz üretime başlayabilmesi için gerekli bağlantılar da kuruldu. Aşının üç tesiste üretimi için gerekli bağlantıların sağlandığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, yerli aşının üretimi için üç şirket ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Turkovac'ın devreye girmesi ile birlikte 18 yaş üstünde aşısız yaklaşık 8,5 milyon kişi içinde yerli aşıyı bekleyen milyonlarca vatandaşın aşısını yaptırması bekleniyor.

1.5 MİLYON GÖNÜLLÜ BAŞVURDU

Turkovac için şu ana kadar 18-55 yaş grubunda 1,5 milyon gönüllü başvuru yaptı. Bunlardan Faz3 için 18-39 yaş arasında 40 bin gönüllü seçildi ve aşılar yapılmaya başlandı. Yerli aşının devreye girmesi ile hatırlatma dozları da bununla yapılacak. Yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Turkovac, ekonomik anlamda da Türkiye'ye katkı sağlayacak.

DAHA ETKİLİ

İlk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı. Ayrıca aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliği ile ilgili de özel çalışma yapılıyor.

Etiketler : Turkovac aşı korona yerli aşı
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