VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye Müteahhitler Birliğinden kentsel dönüşüm çağrısı
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 2021 rakamı yakalandı
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor
"İstanbul'da İstanbul" fotoğraf sergisi sanatseverleri bekliyor
Çiftçiler üretim şekillerini değiştirdi
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Operasyonu' başlatıldı
AFAD Başkanı Yunus Sezer: Bakanlığa bağlı tüm yurtlarda tatbikat yapılacak
ABD Zelenski'ye artık "barış" diyor
Kiev'de tahliye gündemde
Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
EYT ile ilgili tüm detaylar netleşti!
Sağanak yağmur ve kar uyarısı
Kılıçdaroğlu'nu İngiltere'de köşeye sıkıştıran soru!
"Türkiye not ediyor" diyerek duyurdu!
Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi!
TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Bakan Soylu düğmeye bastı!
Mekanlara yemek hazırlıyor
Birçok ülkeden talep gördük
07 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00

Yerde yatmak bel ağrısına iyi gelmez

ABONE OL

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, belimizi korumak, destek almak ve dinlendirmek için yerde yatmak doğru değil. Uzmanlar 'Çok sert ya da yumuşak zeminde yatmanın belde tutukluk ve daha çok ağrı ile kalkmanıza neden olur' diyor.

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, belimizi korumak, destek almak ve dinlendirmek için yerde yatmak doğru değil. Uzmanlar 'Çok sert ya da yumuşak zeminde yatmanın belde tutukluk ve daha çok ağrı ile kalkmanıza neden olur' diyor.

Bel ağrıları toplumumuzda her 10 kişiden 8'inin hayatında en az bir kez yaşadığı ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Her ağrı 'fıtık' anlamına gelmiyor, ancak bel ağrılarının sık nedenlerinden biri, omurlar arasındaki disklerde fıtıklaşma oluyor. Yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bel fıtığı genellikle 30-50 yaş aralığında görülse de, günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle daha durağan bir yaşam sürülmesi ve obezite sorununun giderek yaygınlaşması, bu hastalığın artık 20'li yaşlardaki gençlerin de sorunu haline gelmesine neden oluyor.

YATAK OMURGANIN ŞEKLİNİ ALMALI

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar "Toplumdaki yaygın inanışın aksine, belimizi korumak, destek almak ve dinlendirmek için yerde yatmak doğru değil" dedi. Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, "Omurganın hafif şeklini alan ama çökmeyen orta sertlikteki yataklar, yani tam ortopedik veya yoğun içerikli yataklar en ideal yatak olarak görülüyor" diyerek şöyle devam ediyor: "Çok sert veya çok yumuşak yataklar uygun olmayıp, yerde yatmak kötü bir tecrübedir. Sizi belde tutukluk ve daha çok ağrı ile kalkar hale getirecektir" diye konuştu.

SÜREKLİ KORSE-KUŞAK TAKMAK

Sert veya yumuşak korsenin akut ağrıların olduğu erken dönemde, 1-2 hafta gibi kısa süreyle kullanımı fayda sağlıyor. "Korse beli destekliyor, ters hareketlerden kısmen de olsa koruyor, sıcak tutuyor, soruna karşı farkındalık da yaratıyor" bilgisini veren Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, ancak uzun süre düzenli kullanımın merkez bölge kaslarında tembelliğe ve güçten düşüşe yol açarak asıl istenen amacın tam tersine etki yapacağı uyarısında bulunuyor.

AMELİYAT ÖNCESİ YÖNTEMLER VAR

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, tedavi planlamasında ilk seçenek konservatif, yani ameliyat dışı tedaviler oluyor. Sorunlu disk konservatif tedavi yöntemleriyle tamamen eski sağlıklı haline dönmese de hasta bu tedavilerle ömür boyu ağrısız bir yaşam sürebiliyor. İstirahat, korse, ilaç tedavisi ile başlanıp gereğinde fizik tedavi programları, bele lokal enjeksiyon tedavileri de uygulanıyor. Bel fıtığı sorunlarının yüzde 90'ında konservatif tedaviden oldukça başarılı sonuçlar alındığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, "Ameliyat diğer tedavilerden fayda görmeyen ve artan şikayetleri olan hastaların son ama en etkin tedavi seçeneği olmakla birlikte çok şiddetli, tedaviye cevap vermeyen ve bacaklara yayılan ağrılar, nörolojik muayenede kayıplar ile idrar tutamama veya kaçırma gibi durumlarda ise ilk tedavi seçeneği haline geliyor" diye konuşuyor.

SÜLÜK, HACAMAT VE KUPA ÇEKME TEHLİKELİ

Sülük, hacamat ve kupa çekme gibi yöntemler ciddi bir tedavi seçeneği olmayıp belin kendi kendini iyileştirme mekanizmalarına kısmen hizmet eden, bir nevi basit konservatif teknikler arasında yer alıyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, "Bel fıtığı deriden çok derinde, birçok anatomik koruyucu yapıyla örtülü ve omurlar arasındaki disklerde gelişiyor. Dolayısıyla bu tür cilt ve cilt atını etkileyebilecek yöntemlerin o derinliğe ulaşıp tedavi sağlaması beklenmemelidir" diyor.

BEL FITIĞI GENETİK DEĞİLDİR

Bel fıtığı genetik bir hastalık değildir. Ancak omurganızın yapısı, disk kalitesi, eklem yapılarınızın gücü, bağ doku çatınız ve vücut kitle indeksiniz genetik olabilir. "Bunlar bele ait sorunları kolaylaştıran faktörler olarak genetik yatkınlık nedeni olabilirler" diyen Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bel fıtığı sorunu ise multifaktöriyeldir, yani genetik ve sonradan çevresel birçok etkenden neden alır. Ailenizde bel ile omurga sorunları sık görülüyorsa bu daha dikkatli olmanız ve koruma önerilere uymanızın daha da önemli olduğu anlamına gelir."

Etiketler : Yerde yatmak bel ağrısına iyi gelmez bel ağrısı Sülük hacamat ve kupa Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar
Eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşi gözyaşlarına boğuldu
Evde bebek bakıyorum

Evde bebek bakıyorum
İkizlerle reklam

İkizlerle reklam
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX