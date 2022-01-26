Yenidoğanda tarama testi ihmal edilmemeli

Uzmanlar, çocuklarda görülen tiroid hastalığında hamilelik ve yenidoğan dönemi etkilerinin belirleyici olduğunu belirtti. Yenidoğan döneminde bebeğin topuğundan alınan bir damla kanla yapılan tarama testinin önemine değinen Prof. Dr. Şimşek ailelerin taburcu olmadan önce bu testin yapılıp yapılmadığından emin olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Eğer bebekteki topuk kanında hipotiroidi saptanırsa erken tedaviyle çocuğun hiç zarar görmeden beyin gelişiminin olumsuz etkilenmesi engellenir. Tanı atlanırsa beyin gelişimi geri dönüşümsüz bozulacağından çok ciddi zekâ gelişim bozukluğu olacaktır" diye konuşarak Sağlık Bakanlığı'nın tarama programının bu yöndeki olumsuz gelişmeleri engellediğini belirtti.

