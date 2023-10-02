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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:24:00

Yenidoğanda gözlere dikkat

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Bebeğin gözünde kayma, titreme veya takip etmeme durumu varsa dikkat!

Bebeğin gözünde kayma, titreme veya takip etmeme durumu varsa dikkat! Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, görme kabiliyetinin yeni doğan dönemiyle birlikte ilk yıl içerisinde hızla gelişme gösterdiğini, 7 yaşında ise sağlıklı bir bireyin görmesiyle eşdeğer bir kaliteye ulaştığını ifade ederek, "Eğer aile; gözde kayma, titreme, bebeğin göz bebeğinde beyazlık veya bebeğin takip etmeme durumundan şüpheleniyorsa, en kısa sürede göz muayenesi yapılmalıdır" dedi.

Etiketler : Yenidoğanda gözler Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay görme kabiliyeti
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