Yeni yıla sağlıklı başlatan öneriler

Yeni bir yıl yeni başlangıçlar, yeni umutlar anlamına geliyor. Dün akşam başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün sürecek ve bu da koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek yılın ilk gününün çok dikkat gerektirdiğine işaret ediyor. Çünkü çeşit çeşit yemeklerle hazırlanacak sofralar normalde tüketilenden daha fazla yemek yemeye ve 4 gün boyunca evde olmak da hareketsizlik nedeniyle farklı sağlık problemlerine yol açacağa benziyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci, yılbaşı sofraları ve sokağa çıkma yasağı süreci için beslenme önerilerinde bulundu.



GÜNE YEŞİL AMA HAFİF BİR ÖĞÜNLE BAŞLAYIN

Sabah kahvaltıda maydanoz, kabak ve soğanlı ödem attıran ve probiyotik değeri de yüksek olan omlet, yanında bol yeşillik ve avokado ile güne başlanabilir. Böylece kahvaltı proteinden yana dengeli hale gelmektedir. Akşam fazla yeme ihtimaline karşı öğlen öğünü atlanabilir ya da yoğurt, meyve, chia ya da keten tohumu ve tahinli hafif bir ara öğün yapabilir. Akşam yemeği menüsü daha çeşitli ve kalorili olacağı için yemeğe kadar detoks içecekler de tüketilebilir.



DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ UYGULAMAK EN DOĞRU ADIM

Her sofranın yıldızı olan ana yemekler et ürünleridir. Menüde et tercihi sindirimi daha kolay ve kırmızı ete göre daha sağlıklı olan hindi ya da tavuk gibi beyaz et ya da balıktan yana kullanılabilir. Balık tercih edenler Omega 3 değerleri daha yüksek olan hamsi, istavrit ya da sardalye gibi küçük balıkları tüketebilirler. Gıdaların pişirilme şekilleri de sağlık için önem taşımaktadır. Etler ve sebzeler kızartma gibi fazla yağlı seçenekler yerine ızgara, haşlama, fırında ya da buharda pişirilmelidir. Et yemeklerinin yanında siyez bulgurundan, basmati ya da yasemin pirincinden pilav tüketilebilir.



YER ELMASI VE TATLI PATATES SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Salatalarda avokado ve pancar gibi hem çok besleyici hem de faydalı sebzeler kullanılabilir. Humus gibi mezelerde daha sağlıklı seçenekler arasında yer almaktadır. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığı içinde faydalı olan tatlı patates ve yer elması salata ya da mezelere eklenebilir. Bu sebzeler brokoli ile birlikte buharda pişirilerek hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek eşlikçisi olarak da kullanılabilir. Gazlı ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu ve ayran gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir.



YATMADAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKIN

Tatlılar büyük küçük herkesin yemeklerde en sevdiği bölüm arasında yer almaktadır. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan baklava ve kadayıf gibi bol kalorili, karbonhidratlı, şerbetli tatlılar yerine rafine şekerin az kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı sütlü tatlılar ya da meyve ve sebzelerden yapılan karbonhidrat içermeyen tatlılar tercih edilmelidir. Şimdi tam mevsimi olan bal kabağı ve ayva tatlıları sağlıklı tatlılar arasında yer almaktadır. Rafine şeker kullanılmadan hindistan cevizi şekeri ya da bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılarak yapılan bu tatlılar hafif ve sağlıklı olmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Gece daha rahat bir uyumak adına yatmadan en az 1 saat önce yemeği kesmek gerekmektedir.



LAHANA ÇORBASI ÖDEM ATTIRIYOR, BAĞIRSAKLARI RAHATLATIYOR

Karantina günlerinde tüketilecek besinler daha hafif ve mideyi rahatlatan seçenekler olmalıdır. Güne yulaf, yoğurt ve meyve tarzında hafif bir kahvaltı ile başlanabilir. Bir gece öncesinin rehavetinden kurtulmak için ödem attıran nane, ıhlamur ya da zencefil gibi bitki çaylarından faydalanabilirler. Öğlen menüsüne lahana, bal kabağı ya da brokoli çorbası tercih edebilirler. Bu sebzelerde yine ödem attıran, prebiyotik yönünden zengin ve sindirim sistemini rahatlatan besinlerdir. Çorbanın yanında bir kase yoğurt ve bir dilim ekmek de tüketilebilir. Akşam yemeğinde ise sebze yemeği tercih edilebilir.



3 GÜN BOYUNCA SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN BOL SU TÜKETİN

Sokağa çıkma kısıtlaması insanların hareketsiz kalmasına bu da bağırsakların yavaşlamasına ve kabızlık şikayetlerinin artmasına neden olabilmektedir. 3 gün boyunca sebze ağırlıklı ve hafif beslenmek, sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek hem kilo alımına engel olur hem de bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır.

BUNLARA DİKKAT

-Sebze suları ve bitki çayları bağırsakları çalıştırmak için çok faydalı olmaktadır. Bağırsakların çalışması için sabahları aç karnına zeytinyağı tüketilebilir.

-Hareketin bu kadar az olduğu dönemlerde sıvı tüketimine de çok dikkat etmek gerekmektedir. Günlük 2-2,5 litre sıvı tüketimi bağırsakların düzgün çalışması için önemlidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi için su, bitki çayı, ayran ve maden suyu gibi sağlıklı sıvı kaynakları tercih edilmelidir.

-3 gün boyunca evde bile olunsa uyku düzeni bozulmamalıdır. Düzensiz ve az uyku da yine bağırsakların yavaş çalışmasına neden olabilmektedir.

-Evde kalının süre boyunca yapılacak düzenli yapılacak günlük egzersizler bağırsak sağlığı için faydalı olacaktır.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN ÇAY

Malzemeler: 1 çay kaşığı tıbbi nane yaprağı, 1 çay kaşığı melisa yaprağı, 1 çay kaşığı mayıs papatyası, 1 çay kaşığı kişniş tohumu



Yapılışı: Tüm bitkiler karıştırılıp 200 ml kaynamış ve dinlendirilmiş su içerisine eklenir ve 10 dk. demlenir. Günde 2 kere yemekten sonra 1 fincan tüketilebilir. Bu çay her defasında taze demlenmelidir.