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Yeni yıl gecesi salgın hastalıklara davetiye çıkarabilir
31 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00

Yeni yıl gecesi salgın hastalıklara davetiye çıkarabilir

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Uz. Dr. Fevzi Akdemir, "Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı bireylerin yanında özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Uz. Dr. Fevzi Akdemir, "Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı bireylerin yanında özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde grip vakalarında artış yaşanıyor" dedi. Yılbaşında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin salgın hastalıklar olduğunun altını çizen Uz. Dr. Akdemir, "Koronavirüs salgınının ardından son dönemde grip vakaları artış göstermektedir. Bunun yanında çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar da bu süreçte sıklıkla görülmektedir. Bu enfeksiyonların tamamı damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Yani öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında ağızdan ve burundan çıkan vücut sıvıları farklı bir kişiye bulaşmaktadır. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak da bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesini geçirmek uygun olacaktır. Her ne kadar kişilerin hasta olmasa da taşıyıcı olabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Yeni yıl gecesi Uz. Dr. Fevzi Akdemir Yılbaşı salgın hastalıklar
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