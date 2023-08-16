VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz
Bakan Tekin: Sivil toplum örgütleri altın dönemini yaşıyor
Ankara'da bir araya geldiler! Bakan Şimşek'ten önemli açıklama
Rus uzay aracı ay yörüngesinde
Libya'daki çatışmalarda bilanço büyüyor: 55 can kaybı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00

Yeni Kovid-19 varyantı İngiltere'de uzmanları tedirgin etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'deki uzmanlar, son olarak Danimarka'da görülen yeni Kovid-19 varyantı BA.6'ya ilişkin endişelerini dile getirdi.

Oxford Üniversitesinden Trisha Greenhalgh ve University College London'dan Christina Pagel, İsrail ve Danimarka'da tespit edilen Omicron'un alt varyantı BA.6 ile ilgili, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan değerlendirmede bulundu.

Yeni varyantın diğer Omicron varyantı alt türlerinden daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirten Pagel, "Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir." ifadesini kullandı.

Pagel, yine de değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

Greenhalgh de paylaşımında, "WhatsApp'taki çeşitli bilim grupları susmuyor. Genetik sıralama video ve diyagramları gidip geliyor. Az bir detaydan anladığım kadarıyla bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi gözüküyor." dedi.

"YAYILMAYA BAŞLARSA ENDİŞE EDİN"

İngiliz Daily Mail'e konuşan Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, BA.6'nın Kovid-19'daki en büyük değişimi simgelediğini belirterek, "Yayılmaya başlarsa endişe edin." uyarısını yaptı.

Griffin de henüz çıkarımlarda bulunmak için erken olduğunu söylerken, yeterli verinin bulunmamasının tahminleri zorlaştırdığını kaydetti.

Warwick Üniversitesinden Lawrance Young, Omicron alt türlerinin dünyada yayılmaya devam ettiğini ve daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

Tüm varyantların Omicron türevi olmasının kontrol edilebilir olacağı anlamına geldiğini de kaydeden Young, farklı altyapıya sahip yeni bir varyantın çıkmasının korkutucu olabileceğine işaret etti.

East Anglia Üniversitesinden Paul Hunter ise diğer uzmanların aksine yeni varyantın önemli bir salgına sebep olmayacağını kaydederek, maskeyi sadece bünyesi daha hassas olan gruplara önerdi.

Etiketler : ingiltere kovid19 varyant
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX