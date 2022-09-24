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24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00:00

Yeni doğan bebekte göz yaşarması varsa dikkat!

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Yeni doğan bebeklerde görülen göz yaşarmaları ve çapaklanmanın gözyaşı kanal tıkanıklığa işaret edebileceğini kaydeden Göz ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, bu sağlık sorununun tedavi edilmemesi durumunda göz ve göz çevresinde meydana gelebilecek olan enfeksiyonların menenjit hastalığına kadar ilerleyebileceğini belirtti.

Yeni doğan bebeklerde görülen göz yaşarmaları ve çapaklanmanın gözyaşı kanal tıkanıklığa işaret edebileceğini kaydeden Göz ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, bu sağlık sorununun tedavi edilmemesi durumunda göz ve göz çevresinde meydana gelebilecek olan enfeksiyonların menenjit hastalığına kadar ilerleyebileceğini belirtti. Göz kanalı tıkanıklığının floresein kaybolma testi ile kolay bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Selçuk Bulut; "Genelde yeni doğan çocuklarda bu kanallar kapalıdır. Doğum sonrası gözyaşı salgısı başlayınca ve göz kırpma hareketiyle birlikte gözyaşı aşağı doğru pompalandığında ortaya çıkan hidrostatik basınç etkisi ile nazolakrimal kanalın alt ucunda bulunan hasner valbi tıkalı olan bölge kendiliğinden açılır. Normal fizyoloji bu şekildedir. Tıkanıklık tek taraflı ya da iki taraflı açılmadığında kendisini çapaklanma, yaşarma ve sulanmayla gösterir. Bunu biz klinik görüntü olarak tespit edebiliyoruz. Gözlere damlatılan flöresin boya kaybolma testi dediğimiz bir testimiz var. Floresein damlanın damlatıldıktan sonra ilk beş dakika içerisinde kaybolmasını bekliyoruz. Gözyaşı kanalı açıksa boya oradan kaybolup gidecektir. Ama bir veya iki tarafta bir floresein göllenmesi söz konusuysa o zaman kanalın tıkalı olduğuna kanaat getiriyoruz ve tedavi protokollerini başlatıyoruz" dedi.

Etiketler : Yeni doğan bebek Floresein damla Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut
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