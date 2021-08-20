Yemekten sonra öksürüyorsanız ‘boğaz reflüsü'nüz olabilir

Mide asidi, ses telleri ve boğaz ile temas ettiğinde öksürme, ses kısıklığı, boğaz temizleme hissi, boğazda takılma ve yutamama hissi olabilir. Geceleri veya yemekten sonra öksürüyorsanız boğaz reflüsü olabilirsiniz. Prof. Dr. Vedat Göral "Hastalarda reflü, mide ekşimesi veya regürjitasyon öyküsü varsa öksürüğün reflüden kaynaklandığının düşünülmesi gerekir. Kronik öksürük vakalarının en az yüzde 25-40'ı reflü hastalığı ile ilişkili olabilir" dedi.



İKİ HAFTADA İYİLEŞEBİLİR

Prof. Dr. Vedat Göral "Bu hastalığın tedavisinde, öksürük rahatsızlığın altında akciğer veya boğaz kanseri, astım gibi organik sebepler bulunmuyor ise öksürüğü gidermek için mevcutta bulunan asit oranını nötr edecek ilaç tedavileri, yani mide koruyucuları hekim tarafından verilir. Reflüye bağlı öksürük, sabah ve akşam alınan mide koruyucuları ile en geç 2 haftada düzelir. Sigara ve alkolün tüketilmemesinin yanı sıra reflüye neden olan gıdalardan uzak durulması gerekir" diye konuştu.