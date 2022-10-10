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10 Ekim 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 09:30:00

Yemekten önce ve sonra 10 dakika yürüyün

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Yürüyüş yapmanın basit ve ücretsiz olarak daha aktif olmanın bir yolu olduğunu belirten uzmanlar tempolu yürüyüşün, dayanıklılık kazanmaya, kilo kontrolü sağlamaya ve kalbi daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

Yürüyüş yapmanın basit ve ücretsiz olarak daha aktif olmanın bir yolu olduğunu belirten uzmanlar tempolu yürüyüşün, dayanıklılık kazanmaya, kilo kontrolü sağlamaya ve kalbi daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Kilo vermek isteyenlerin haftada 5-7 gün, 45-60 dakika veya daha fazla, orta-şiddetli yoğunluk seviyesinde yürümesini öneren Prof. Dr. Deniz Demirci, molaların 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüşle değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. Deniz Demirci, yemeklerden önce veya sonra da 10-15 dakikalık tempolu yürüyüş yapılmasını öneriyor. Yürüyüşün kalp atış hızını artıran bir tür kardiyovasküler fiziksel aktivite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, "Bu da kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürebilir. Endorfin gibi bazı hormonları serbest bırakarak ve vücuda oksijen sağlayarak enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Tempolu yürüyüş, orta yoğunlukta, düşük etkili bir egzersiz olarak kabul edilir ve daha yüksek etkili egzersizlerde yaralanmaya yatkın olan kalça, diz, ayak bilekleri eklemlerine aşırı yük bindirmez" diyor.

Etiketler : Yemekten önce 10-15 dakikalık tempolu yürüyüş Dr. Deniz Demirci
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