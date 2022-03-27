Yemeklerde tuz yerine limon kullan

Uzmanlar, fazla tuz tüketiminin kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini belirtip eğitim seviyesi arttıkça tuz tüketiminin azıldığını söyledi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatma Özge Salkın, "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre genel olarak önerilen tuz tüketimi günlük 1 silme tatlı kaşığı civarındadır. Toplumlara göre tuz tüketimi değişmekle birlikte çoğu ülkede günlük tuz tüketimi 2 silme tatlı kaşığı aralığındadır. Ülkemizde maalesef tuz tüketimi bu miktarın çok üzerindedir. Erkeklerde ve obezlerde tuz tüketimi daha yüksektir. Bu durumun nedeninin erkeklerin kadınlara göre, obezlerin de normal kilolu olanlara göre daha fazla besin tüketmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca eğitim düzeyi düştükçe tuz tüketiminin de arttığı gözlenmektedir" dedi.



BAHARATA AĞIRLIK VERİN

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatma Özge Salkın önerilerini şu şekilde sıraladı: "Yemek hazırlama, pişirme ve tüketim sırasında ilave edilen tuz miktarı azaltılmalıdır, hatta mümkünse tuz eklenmemelidir. Her yemeğe bir tutam tuz ekleme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Sofrada yemeklere tuz ilavesi yapılmamalı ve masadan tuzluk kaldırılmalıdır. Tuz yerine sofrada baharat ile tatlandırma tercih edilmelidir. Hazır soslar, atıştırmalık ürünler, tuzlanmış kuruyemişler, turşu ve salamura, balık konserveleri, tuzlanmış, tütsülenmiş ve/veya salamura edilmiş et ve balık ürünleri ile aromalı/aromasız, doğal/doğal olmayan mineralli içecekler yüksek miktarda tuz içermeleri nedeniyle az tüketilmelidir. Tuz yerine doğal lezzet arttırıcılar (soğan, sarımsak, baharatlar, limon, sirke, biber vb.) kullanılmalıdır."