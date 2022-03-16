VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'ye ihtiyacı var"
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya üst düzey misilleme!
İstanbullular dikkat!
Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı
Korona virüs böbrekleri de etkiliyor
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Migren tedavisinde ‘aşı' dönemi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mart
Yemekler lezzetlenirken sağlığınızın tadı kaçmasın
Sedef hastalarından kaçmayın, bulaşıcı değil
İsrailli organize suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek
Rusya: Görüşme uluslararası sorunlarda stratejik vizyonu güçlendirecek
Ardahan'da kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Türkiye'den 4 ülkeye uçuşlar durduruldu!
Üç ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Başkan Erdoğan: Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'ya gidecek
Türkiye'de 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
NATO, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması için uyardı
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
16 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00

Yemekler lezzetlenirken sağlığınızın tadı kaçmasın

ABONE OL

Tuz, içerdiği minerallerle dozunda yani günlük ortalama 5 gram tüketildiğinde sağlığa katkı sağlıyor. Fakat aşırıya kaçıldığında kalp ve damar hastalıklarından inmeye, böbrek yetmezliğinden obeziteye bir çok hastalığa neden olabiliyor.

Tuz, içerdiği minerallerle dozunda yani günlük ortalama 5 gram tüketildiğinde sağlığa katkı sağlıyor. Fakat aşırıya kaçıldığında kalp ve damar hastalıklarından inmeye, böbrek yetmezliğinden obeziteye bir çok hastalığa neden olabiliyor.

Günümüzde giderek yaygınlaşan ve genç yaşlarda da görülme sıklığı artan kalp ve damar hastalıklarından inmeye, böbrek yetmezliğinden obeziteye... Uzmanların tüm uyarılarına karşın bir türlü önü alınamayan aşırı tuz tüketimi sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor! Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gram (bir çay kaşığı) olması kalması gerektiğini belirtirken, ülkemizde tuz tüketimi birkaç kata çıkabiliyor!

TUZA DİKKAT HAFTASI

Üstelik pek çok kişi yemeğin lezzetini artırmak için tabağa da ayrıca eklemekten kaçınmazken; işlenmiş besinlerden atıştırmalıklara dek yüksek tuz içeren yiyeceklerin tüketimi de riski artırıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, içerdiği minerallerle dozunda yani günlük ortalama 5 gram tüketildiğinde önemli faydaları bulunan tuzun, aşırı tüketildiğinde ise yaşamsal tehlikelere yol açabildiğini vurguluyor. Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya 14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, aşırı tuzun 6 zararını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hipertansiyon

Günümüzde giderek yaygınlaşan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) aşırı tuz tüketimi ile doğrudan ilişkili olan tehlikeli bir hastalıktır. Fazla tuz tüketimi kan basıncını artırarak kalp yetmezliği, kalp büyümesi ve kalp krizine neden olabilir. Alınması önerilen günlük tuz miktarı yaklaşık 5 gramdır ve bu da yaklaşık bir çay kaşığı tuzdur. Kökeni ve adı ne olursa olsun (deniz, kaya vs) sofra tuzu sodyum klorürdür ve fazlası kalp hastalıkları riskini artırır. Yapılan çalışmalar; diyetle alınan tuzun 10 gramdan 5 grama düşürülmesiyle kalp ve damar hastalıklarının riskinin yüzde 17 oranında azalabildiğini göstermektedir.

Böbrek hastalıkları

Fazla tuz kullanımı, böbreklerde hasara yol açan etkenlerden biridir. Tuz alımı idrar yoluyla kalsiyumun vücuttan atılımının artmasına yol açar. Vücutta kalsiyum eksilince, bağırsaktan kalsiyum emilimi artar. Bu da böbrek taşlarına zemin hazırlar. Ayrıca aşırı tuz tüketimi protein kaçağına neden olur ki, protein kaçağı böbrek hastalığının en önemli bulgularından birisidir. Tuz alımı yüksek olduğunda böbreklerin aşırı tuzu atmak için daha fazla çalışması gerekir. Bu da böbreğin ömrünü kısaltır. Böbrek hastalıklarının tedavisi için tuzun azaltılması şarttır.

İnme

24 saatlik idrardaki sodyum miktarı ne kadar yüksek ise, inme görülme riski o kadar artar. Yapılan bilimsel çalışmalar; tuz tüketiminin azaltılmasının inme riskini azalttığını, örneğin diyetle alınan 10 gram tuzun 5 grama düşürülmesiyle inme riskinin yüzde 23 oranında azalabildiğini gösteriyor.

Obezite

Fazla tuz tüketimi dolaylı bir obezite nedeni olarak kabul edilir. Yapılan çalışmalarda; marketlerde tuzlu yiyecekler ile asitli ve şekerli içeceklerin satışlarındaki artış hızının benzer olduğu saptanmıştır. Asitli ve şekerli içecek tüketiminin en önemli belirleyicisi tuzdur. Günlük tuz alımı 10 gramdan 5 grama inince, günlük sıvı alımında 350 ml azalma olur ki bu sıvılar genellikle meşrubat şeklindedir.

Osteoporoz

Aşırı tuz tüketimi kemiklerden kalsiyum kaçışına yol açarak kemik yapısının zayıflamasına, kırılganlığının artmasına ve basit düşmelerin bile kırıkla sonuçlanmasına neden olur. Günümüzde hareketsiz yaşam ve yüksek tuz içeren fast-food tüketimin de artmasıyla giderek yaygınlaşan, toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporozdan korunmak için önemli kurallardan biri de aşırı tuz tüketiminden kaçınmaktır.

Ödem

Tuz alımı artınca idrarda basınç natriürezi olur yani tuzun fazlasını böbrekler atar. Ancak, aşırı tuz alımı devam ederse, vücutta tuz birikir. Her tuz molekülü, 4 molekül su bağlar ve kalp yetmezliği, ödem, akciğer ödemi gibi sorunlar oluşur. Ödem birçok tıbbi sorundan meydana gelebildiği gibi, hareketsizlik, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fazla tuz tüketiminden de kaynaklanabilir. Dokularda fazla sıvı birikimi anlamına gelen ödeme karşı tuzu kısıtlamak da etkili olur.

Etiketler : 5 gram tuz tuz tüketimi
‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak
Ayrıldı yurda döndü

Ayrıldı yurda döndü
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Kimse aldatılmayı hak etmez

Kimse aldatılmayı hak etmez
Berkay'ın 'Bal Badem'i

Berkay'ın 'Bal Badem'i
Adrese Teslim'e yeni yorum

Adrese Teslim'e yeni yorum
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
Parmak bebeğe kök hücre nakli

Parmak bebeğe kök hücre nakli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER