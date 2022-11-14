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14 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00

Yemek yerken fazla konuşmayın!

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Midede hazımsızlık ve reflü şikayetlerinden kurtulmak için besinleri düzensiz, çok hızlı ve çiğnemeden tüketmeyin. Hava yutmak midenin şişmesine yol açarak hazımsızlık yapabiliyor. Bu nedenle yemek yerken fazla konuşmaktan kaçının.

Midede hazımsızlık ve reflü şikayetlerinden kurtulmak için besinleri düzensiz, çok hızlı ve çiğnemeden tüketmeyin. Hava yutmak midenin şişmesine yol açarak hazımsızlık yapabiliyor. Bu nedenle yemek yerken fazla konuşmaktan kaçının.

Genellikle yemek yerken ya da sonrasında karnın üst bölgesinde gelişen şişkinlik, bulantı, karın ağrısı ile erken doyma hissi... Sık sık geğirmek ve bağırsak gazında artışa eşlik edebilen kabızlık... Yol açtığı bu tür sorunlarla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, hatta sosyal hayattan bile koparabilen "hazımsızlık" günümüzde oldukça sık görülen bir problem. Öyle ki her 4 kişiden 1'i hazımsızlıktan dert yanıyor. Hazımsızlığa en sık beslenme ile yaşam alışkanlıklarımızda sıkça yaptığımız hatalı alışkanlıklar neden olsa da, daha pek çok etken bu problemin sorumlusu olabiliyor. Hazımsızlığın altında yatan etken genellikle beslenme ile yaşam alışkanlıkları olduğu için kişiler tarafından hafife alınabiliyor. Ancak dikkat! Hazımsızlık aynı zamanda önemli hastalıkların habercisi de olabiliyor. Gastrit ya da ülserden reflüye, pankreas hastalıklarından gıda alerjisine, bağırsak enfeksiyonlarından romatizmaya, diyabetten mide kanserine kadar pek çok hastalık hazımsızlık yapabiliyor.

LOKMALAR İYİ ÇİĞNENMELİ

Besinleri düzensiz, çok hızlı ve çiğnemeden yemeyin. Çünkü bu alışkanlık gıdanın sindirime hazır hale getirilmesini, midedeki asit seviyesinin normale dönmesi için yeterince zaman tanınmasını önlüyor. Bunun sonucunda da hazımsızlık oluşuyor. Bu yüzden düzenli aralıklarla, uzun süre aç kalmadan beslenmeye özen gösterin. Besinleri yavaş yavaş, iyice çiğneyerek tüketmeye dikkat edin. Beslenme alışkanlıklarınıza dikkat ettiğiniz halde hazımsızlık yakınmanız varsa bu durumun sorumlusu yemek yerken hava yutmanız olabilir. Hava yutmak midenin şişmesine yol açarak hazımsızlık yapabiliyor. Bu nedenle yemek yerken fazla konuşmaktan kaçının.

YAĞ VE BAHARATTAN UZAK DURUN

Yağlı, kızartılmış ve bol baharatlı yemeklerden kaçının. Bunun nedeni ise yağlı yemeklerin midenin boşalmasını geciktirerek sindirimi zorlaştırması. Baharatlı ve kızartılmış besinler de mide asit dengesini bozacağı için hazımsızlığa neden olabiliyor.

YEMEKTEN SONRA HEMEN YATMAYIN

Uzmanlar, reflü sorununuz varsa akşam yemeği ile yatağa girme arasında en az 2-3 saat olmasına özen göstermeniz gerektiğini belirterek, "Yemek yedikten sonra hemen yatmak mide henüz boşalmadığı için mide asidinin ve gıdaların yemek borusuna doğru kaçmasını kolaylaştırıyor. Bunun sonucunda da hazımsızlık ve reflü yakınmaları gelişiyor" diyor.

SÜTE ALERJİNİZ OLABİLİR

Hazımsızlıkla baş etmek için asitli ve kafeinli içeceklerden kaçınmanız da çok önemli. Çünkü bu içecekler mide asit oranını artırabiliyor. Öte yandan bazı bünyeler süt şekeri olan laktozu parçalayamazlar. Bu duruma laktoz intoleransı deniyor. Laktoz intoleransında, süt ve süt ürünleri tüketildiğinde hazımsızlık sorunu yaşanabiliyor. Laktozsuz süt ve süt ürünleri tüketerek veya laktoz enzimi içeren destek ilaçlar kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Aynı şekilde meyvede bulunan ve meyve şekeri denilen früktozu da bazı bünyeler sindirmekte zorlanabiliyor. Früktoz intoleransı denilen bu sorundan yakınıyorsanız früktozdan fakir diyet uygulamaya özen gösterin.

REÇETESİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Doktorunuz önermediği sürece, korkikosteroid içeren veya içermeyen ağrı kesici ya da iltihap azaltan ilaçları gelişigüzel kullanmayın. Doktorunuzun önerisiyle kullandığınız ilacın hazımsızlığa neden olduğunu düşünüyorsanız, ilacınızı yarım bırakmayın. Bunun yerine sorununuzu doktorunuzla paylaşın.

SEBZELERİ HAŞLAYARAK TÜKETİN

Çiğ sebzeler çok sık tüketildiklerinde özellikle fonksiyonel hazımsızlıkta yakınmaların artmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle sebzeleri çiğ tüketmeyin, en azından biraz da olsa pişmiş ya da haşlanmış olmasına dikkat edin.

BAKLİYATLARIN SUYUNU SÜZÜN

Nohut ve fasulye gibi gaz yapan bakliyatların ilk haşlama suyunu mutlaka dökün. Yeni su ilave ederek pişirdikten sonra yemeyi ihmal etmeyin.

Etiketler : Yemek yerken fazla konuşmayın! Nohut ve fasulye Çiğ sebzeler korkikosteroid Früktoz intoleransı
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