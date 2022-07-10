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10 Temmuz 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 09:00:00

Yemek sonrası tatlı yüksek tansiyon sebebi

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Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketimi artıyor.

Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketimi artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Bayramlarda değişen beslenme düzeni ve besin çeşitliliği sindirim güçlükleri, yüksek tansiyon ve kalp çarpıntıları gibi problemlere yol açabiliyor. Ancak ufak tedbirlerle bu sorunların önüne geçilebilir" açıklamasında bulundu. Hazmı zor olan etin üzerine yoğun şekerli tatlıların mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Yemeklerin ardından sunulan şerbetli hamur tatlıları sağlık açısından tehlike taşıyor. Bunların yerine hazmı daha kolay olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih edilmeli" şeklinde konuştu. Şekerli ve asitli içeceklerin de sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Aydın, "Hazmı daha kolay olan ayran, cacık veya bitki çayları tercih edilmeli. Ayrıca, bu dönemde çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : bayram kurban bayramı tatlı tansiyon
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