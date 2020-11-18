Yemek sonrası soda içmek tatlı krizini önlüyor

Zamanla masum bir tatlı isteği ise rutinleşen tatlı krizlerine dönüşebiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, “Yemek sonrası bol su için ve bir süre sonra dişlerinizi fırçalayın. Bu tatlı krizlerini bir miktar engelleyecektir. Yemek sonrası 30-45 dakika sonra çay ya da Türk kahvesi de tüketebilirsiniz. Özellikle kahve tatlı isteğini bastırabilir. Yemek sonrası soda da tüketebilirsiniz. Soda-limon karışımı içmek yemek hazmını hızlandırıp tatlı isteğinizi engelleyebilir. Kimi zaman çay ya da kahve içmek tatlıyı çağrıştırabilir. Bu durumda da çay ya da kahvenin yanına masum tatlılar tüketilebilirsiniz. Örneğin; 2-3 parça bitter çikolata, 1-2 tane ev yapımı yulaflı-kuru meyveli kurabiye, 1 avuç kuruyemiş, 3-4 tane kuru meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebilir. 1 avuç çekirdek de çayın yanında yenebilir. Özellikle kabak çekirdeği yüksek oranda mineral içerir. Bir avuçtan fazlası yağlanma problemi yaratabileceği için dengeli tüketilmelidir. Şekersiz sakız çiğnememek de tatlı isteğini azaltmada etkili olabilir” diyor.

