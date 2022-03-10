VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
Umudun silahı Bayraktar TB2
Emrine uymayanlar cezalandırılacak
Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı
Diplomasinin de merkezi Türkiye
Sivillere silah kullanma izni
"Baskı yapın"
10 Mart 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:30:00

Yemek sonrası şişkinlik mide tembelliği habercisi

ABONE OL

Mide tembelliği olarak da bilinen Gastroparezis 5 ila 10 yıl içinde hastalarda bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, göğüste sıkışmayla beraber yaşam kalitesinde düşmeye, ileri derecede beslenme yetersizliği ile kilo kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur.

Mide tembelliği olarak da bilinen Gastroparezis 5 ila 10 yıl içinde hastalarda bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, göğüste sıkışmayla beraber yaşam kalitesinde düşmeye, ileri derecede beslenme yetersizliği ile kilo kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Midede şişkinlik, yemek sonrası bulantı, kusma, yemek sonrası şiddetli karın ağrısı olan her hastada gastroparezis mutlaka akla gelmelidir. Uzm. Dr. Ali Osman Buğdaycı, Yenilen gıdaların mideden bağırsağa geçişinde gecikme nedeniyle, başlangıçta hastalarda yalnızca yemek sonrası midede şişkinlik görülür. Hastalar yemek yemekten korkar hale gelebilir" dedi.

Etiketler : Yemek sonrası şişkinlik Mide tembelliği Gastroparezis
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
‘Harbi Güzel' patron

‘Harbi Güzel' patron
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede
‘Münaşaka' kapalı gişe

‘Münaşaka' kapalı gişe
Önceliği çocuğu

Önceliği çocuğu
Paris'te Hadise rüzgarı

Paris'te Hadise rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER