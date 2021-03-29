Yemek borusunda da varis olur

Karaciğeri sağlıklı olan insanlarda özofagus varislerinin görülmeyeceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Başta siroz olmak üzere karaciğerin çeşitli nedenlerle oluşan uzun süreli hastalıklarından dolayı toplardamarların kalınlaşıp genişlemesiyle varisler oluşabilir. Sirozun haricinde uzun süreli kronik hepatit B ve hepatit C hastalığı olanlar da risk altındadır. Kişi yemek borusunda varis olup olmadığını hissedemez. Varisler kanamadan hiçbir bir bulgu vermez ancak endoskopik olarak saptanabilirler" diye konuştu.



KANLI KUSMAYLA BELİRTİ VERİYOR

Ağızdan kanlı kusmayla bulgu veren özofagus varislerinde çok şiddetli kanamaların yaşamsal açıdan tehlikeli olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Ergün, "Hekim olarak amacımız kanamadan tespit edip önlem almaktır. Ancak hasta kanama şikâyetiyle hekime başvurursa da hastanın hayatını tehdit eden bir boyuta varmaması için bir an önce endoskopik tedaviye başlamak gerekir. Sirozu olan hastalarda, kanama riskine karşı, varis gelişip gelişmediği belirli aralıklarla endoskopik olarak takip edilmelidir. Varisi gelişmiş hastalarda da büyümeyi engellemek için ilaç tedavisine başlanır" ifadelerini kullandı.