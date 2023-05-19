VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kredi kartlarıyla ilgili karar kaldırıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor
Yeni bir ötegezegen tespit edildi: Dünya büyüklüğünde ve volkanlarla kaplı
Bursa'da can pazarı: 3 ölü 1 ağır yaralı
Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
19 Mayıs 2023 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:25:00

Yemeğin tadına bakmadan tuz dökmeyin

ABONE OL

Dünyada her sekiz kişiden birinin ölümünden sorumlu olan Hipertansiyon, ülkemizde hızla artış gösteriyor.

Dünyada her sekiz kişiden birinin ölümünden sorumlu olan Hipertansiyon, ülkemizde hızla artış gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sami Şahin, birçok insan hipertansiyon hastası olduğundan habersiz olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Şahin, "Hastalık tanısı konulduktan sonra yapılması gerekenler; sigara içiminin bırakılması, zayıflama, tuz kısıtlaması, Besinlerle yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum alınması (yeşil sebze, meyve tüketiminin arttırılması), doymuş yağlardan kaçınılması, alkol kısıtlaması, fizik aktivitenin arttırılması ve streslerin azaltılması olarak sıralanabilir" dedi. Obezitenin, hipertansiyon ve kalp-damar hastalığının görülme sıklığını giderek artan bir risk faktörü olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Şahin, "Düzenli dinamik egzersiz kan basıncının, kan şekerinin kontrolünü, iyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Ayrıca kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu nedenle ilaç niyetine mümkünse her gün hiç değilse haftanın çoğu günü 30-60 dakika hafif tempolu yürümeyi sağlıklı yaşam için tavsiye diyoruz. Total ve doymuş yağ içeriği az olan, meyve, sebze ve az yağlı süt ürünlerinden zengin bir diyet şeklinin uygulanması çok önemli" diye konuştu.

Etiketler : Yemeğin tadı Hipertansiyon Uzm. Dr. Sami Şahin
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Seçim için Londra'dan geldi

Seçim için Londra'dan geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX