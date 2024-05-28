Yaz mevsiminin başlamasıyla aşırı sıcak havalardan ve güneşin zararlı ışınlarından korunabilmek için bir dizi önlem alınması gerekiyor.

Cilt hastalıkları uzmanları, Özellikle beyaz tenli insanların ve çocukların aşırı sıcak havalarda güneşin zararlı etkilerinden korunabilmesi için birkaç basit önlem alınması gerektiğini belirtti.

ENFEKSİYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN!

Yaz aylarında serinlemek için denizlerde ve havuzlarda yüzüldükten sonra vücudun ıslak kalmaması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın, yeterince kurulanmadığında mantar enfeksiyonlarının oluşabileceğini söyledi.

Yalçın, denizden ve havuzdan çıkıldığında kesinlikle duş alınması gerektiğini ve iyice kurulanılması gerektiğini vurguladı.

HİJYEN ÖNEMLİ, YAZ AYLARINDA DAHA DA ÖNEMLİ!

Kişisel bakım ve hijyen konusunda yazın, kış aylarına oranla daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Yalçın, terlemenin ardından halk arasında "isilik" denilen kaşıntılı, kızarıklı durumların görülebileceğini ifade etti. Yalçın, enfeksiyonlara yatkınlık olabileceğinin de altını çizdi.

Bununla birlikte, sıcak havalarda terleme nedeniyle kaybedilen suyun geri kazanılmasının önemi vurgulandı. Yalçın, aşırı terleyen kişilerin de kıyafetlerini düzenli değiştirmeleri gerektiğini açıkladı.

Dermatoloji Uzmanı Yalçın, ani sıcaklık değişimlerine karşı uyarılarını sürdürdü. Aşırı makyaj yapılmaması gerektiğini açıklayan Yalçın, koruyucu güneş kremi kullanmanın önemine de değindi.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ultraviyole B asıl olarak deri kanserleri ve yanıklarla, ultraviyole A ise deri yaşlanmasıyla ilgili. Bu nedenle ikisini de içinde bulunduran bir güneşten koruyucu tercih etmeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise hava bulutlu diye güneş koruyucu kullanmamayı tercih edenler olabiliyor... Bu kesinlikle yanlış. Çünkü özellikle ultraviyole A, bulutlardan çok etkilenmiyor. Dünyaya her zaman aynı miktarda geliyor, o nedenle dikkat etmeliyiz."