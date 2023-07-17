Yaylalara gideceklere uzmanından uyarı

Karadeniz Bölgesi'nde sıcakların arttığı bu günlerde yaylalar başta olmak üzere yüksek rakımlı yerleri tercih edenlere sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmaları için uzmanlardan uyarı geldi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sağlıklı ve kronik hastalığı olmayan kişiler için yaylalar bu mevsimde çok ideal bir yaşama alanıdır. Hakikaten oralarda hem hava akımı daha fazla, daha nem miktarı az, kirleticilerde de çok yok, gerçekten ideal. Ancak yaşlı hastalarda özellikle kronik hastalığı varsa kalp yetmezliği gibi ya da KOAH gibi ya da akciğer sertleşmesi gibi hastalığı olanlar eğer oksijen basınçları kanda düşükse oksijen satürasyonları düşükse onların yüksek rakımlı yerlere çıkmaları sorunlarını artabilir oksijensiz kalabilirler nefes darlıkları artabilir. O açıdan bu tür hastaların hekimlerine danışmalara lazım yani yüksek rakımlı bir yere yada yaylaya çıkabilir miyim diye doktorundan onay almalarını tavsiye ederim. Bunun dışında yaylalara çıkmak sağlıklı kişiler için çok iyi bir çözüm. Orada da şuna dikkat etmek lazım: yüksekte güneş ışınları daha yakından ulaşacağı için güneş altında çok kalmamak lazım. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00-16.00-17.00 arasında doğrudan güneş altında olmamalı gölgede oturabilirsiniz" dedi.