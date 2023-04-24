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24 Nisan 2023 Pazartesi 07:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 07:41:00

Yatmadan iki saat önce yemek yemeyi kesin

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Ramazan'ın bitmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı değişikliklerle ağırlık artışı önlenebilir.

Ramazan'ın bitmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı değişikliklerle ağırlık artışı önlenebilir. Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Topuz Ülkü, "Sabah kahvaltı çok önemli, atlanmamalı. İçerik olarak ekmeğin tam tahıllı olması, az yağlı peynir, yumurtanın olması ve mevsim yeşilliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Ara öğünde ise taze, kuru meyveler ile kuruyemiş kombini mümkün mertebe işin içinde olması lazım ki, vücudun karbonhidrat ihtiyacı tamamlansın ve tatlı isteği göstermesin. Akşam yemekleri ise ramazana göre daha erken saatlere çekilmesini istiyoruz. Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeği, protein ihtiyacını karşılayacak kırmızı veya beyaz et kombini olabilir. Mevsim salatanız ve yoğurdunuz bu menüye eşlik etmeli. Mümkün olduğunca yemekler yapılış şekli olarak kızartmadan uzak durulması gerekiyor. Yatmadan iki saat önce yemek işini bitirmemiz gerekiyor. Dolu mide ile yattığımızda sabah şekerimiz yüksek çıkma potansiyeli vardır" diye konuştu.

Etiketler : ramazan yemek uyku elif topuz ülkü
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