  • BIST
    1541.98
  • Dolar
    7,5345
  • Euro
    8,9837
  • Altın
    411,2860
İstanbul
-1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıbrıs setine sürpriz ziyaret
30 tonluk beton mikseri kadın şoföre emanet
Yastık seçimi boyun ağrılarını tetikliyor
Nemlenen maske cilde zarar verir
RSV virüsü 2 yaş altı bebekleri etkiliyor
Taciz ateşi açtılar... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kadın kalbi daha hızlı çarpıyor
7 Mart günlük burç yorumları
Samsun'daki caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı... Aşağılık saldırının faili yakalandı
İmamoğlu, Tekirdağ'da salgın tedbirlerine aldırış etmedi
Düşen askeri helikopterin enkazı kaldırıldı
Haftalık vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür mesajı
6 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Bakan Akar'dan Mısır açıklaması!
İllere göre haftalık vaka sayısı
"Avrupa'nın güvenliğini Türkiye sağlıyor"
Batman'da 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi
Başkan Erdoğan: Dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Boğaz'a akın
07 Mart 2021 Pazar 10:28:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 10:28:00

Yastık seçimi boyun ağrılarını tetikliyor

ABONE OL

Uzmanlar yastık seçiminin boyun ağrılarını tetiklediği konusunda uyardı.

Sabahları boyun ağrısı ile uyanmanın boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Sena Tolu, "Yastık kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçiminde kalınlık çok önemlidir. Kişinin omuz genişliği ve boynunun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en az 10-13 cm kalınlıkta bir yastıkta yatılması önerilir. Pamuk ve yün yastıklar çok faydalıdır, ancak özellikle sıcak havalarda terlemeye neden olabileceğinden boyun kaslarında spazmı arttırabilir" diye konuştu. Doç. Dr. Tolu, yanlış yastık seçimi nedeniyle boyun ağrılarının arttığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçer. Kaliteli uyku ve dinlenmiş bir şekilde uyanmak için doğru yastık seçimi çok önemlidir. Sabahları boyun ağrısı ile uyanmak, boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklanıyor olabilir. Yastık uyurken baş ve enseyi tam olarak destekleyerek boyun ve sırt kaslarına binen yükü azaltarak gevşemesine yardımcı olur. Uyku sırasında boynun desteklenmesi boyun ağrısını hafifletmede önemli bir faktördür. Boyunda ağrı ve kas gerginliği, kişinin uygun bir uyku pozisyonu bulmada güçlük çekmesine böylece uyku kalitesinin bozularak gerilim tipi baş ağrılarının olmasına neden olur."

Etiketler : yastık boyun ağrı
Koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlattı
Şarkılar köy okulları için

Şarkılar köy okulları için
Sahne özlemi

Sahne özlemi
Mesleğimi bırakmadım

Mesleğimi bırakmadım
Aile boyu poz

Aile boyu poz
Çanakkale'de 26. yaş

Çanakkale'de 26. yaş
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
'Şimdilik bebek yok'

'Şimdilik bebek yok'
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER