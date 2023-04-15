Yaşlanma süreci gülüşü etkiliyor

Yaş ilerledikçe dişlerde sararma ve deforme ortaya çıkabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Diş fırçalama ve sağlıklı beslenme önlemlerin başında geliyor. Diş Hekimi Ömer Ekiz "Yaşın ilerlemesi, vücutta çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Bunlardan en önemlisi, ağız ve diş sağlığını etkileyen durumlar. Dişlerde renk değişikliği, incelme ve boyutsal kayıplar meydana gelir. Bunun yanı sıra diş kayıpları ve eksiklikleri oluşur. Ayrıca diş gıcırdatma ile dişler eski sağlamlığını kaybeder. Bu tür durumlarda kişi, eski gülümseyişini de kaybeder. Anti-ageing diş hekimliği, birçok konuyu ele alan bir alandır. Yanak estetiği, kırışıklık, renk değişikliği gibi hususlar tıp biliminin diğer alanlarıyla birlikte ele alınarak yüz, bir bütün olarak değerlendirilir ve kişinin eski gülümsemesine ulaşması hedeflenir" dedi.

