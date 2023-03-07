Yaşam koçu seçerken eğitim sertifikasını görün

Pek çok meslekte görülen merdiven altı girişimler, şimdi de yaşam koçluğu alanında ortaya çıktı. Sahte yaşam koçluğunu sosyal medyanın tetiklediğini söyleyen Yaşam Koçu Filiz Kılıç, merdiven altı çalışan danışmanları ayırt etmenin yöntemlerini açıkladı. Filiz Kılıç, "Yaşam koçu, danışanına güçlü sorular sorarak onun kendi potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur. Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik plan ve stratejiler geliştirmesine, sorumluluklarının farkına varmasına, yenilikçi bir bakış açısı üretmesine, doğru seçimler yapmasına eşlik eden uzman kişidir. Bu yüzden yaşamın dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kişilerin yaşam koçlarını seçerken öncelikle eğitimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklar ve aile ilişkileri üzerinden yapılan fikir beyanlarında bir yaşam koçundan destek alınıyorsa, eğitim bu noktada çok daha kritik oluyor. Hassas ve duygusal konularda verilen yanlış tavsiyeler bir çocuk için dönülmesi zor travmalara yol açabiliyor. Bir evlilikle ilgili verilen yanlış bir tavsiye, o ailenin yıkılmasına bile sebep olabiliyor. Bu yüzden danışmanlık alınacak olan yaşam koçunun uzman bir kişi olmasına çok özen gösterilmelidir" dedi.

