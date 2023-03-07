VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
Deprem fırsatçılarına geçit yok
"0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
"Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gü...
Türk Cumhuriyetleri, yardımlarıyla depremde Türkiye'nin yanında oldu
Marmara Denizi'nde korkutan
Afet Bölgesinde Çocuk Şenlikleri
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Milletimizin yüzüne nasıl bakacak?
Dikkat çeken Meral Akşener çıkışı: Bugün yarın istifasını bekleyebilirsiniz
Aslı Baykal'dan Akşener'e 'Önder Sav' hatırlatmalı uyarı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri sevindirdi
ABD ve İngiltere rahatsız: Erdoğan'la görüşmesini istemiyorlar
Yapılandırmada depremzeye ek paket
Altılı Masa'nın kaos vaat eden metnine tepki: Götüreceği yer siyasi istikrarsızlıktır
43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü bakın kim çıktı?
İstanbul Afet İletişim Planı ortaya çıktı
CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa
Siyasi tarihte görülmemiş rezalet!
Trakya'ya deprem göçü!
Seçimde tek gündemim deprem
Hayat şarkısı
07 Mart 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 08:00:00

Yaşam koçu seçerken eğitim sertifikasını görün

ABONE OL

Pek çok meslekte görülen merdiven altı girişimler, şimdi de yaşam koçluğu alanında ortaya çıktı. Sahte yaşam koçluğunu sosyal medyanın tetiklediğini söyleyen Yaşam Koçu Filiz Kılıç, merdiven altı çalışan danışmanları ayırt etmenin yöntemlerini açıkladı.

Pek çok meslekte görülen merdiven altı girişimler, şimdi de yaşam koçluğu alanında ortaya çıktı. Sahte yaşam koçluğunu sosyal medyanın tetiklediğini söyleyen Yaşam Koçu Filiz Kılıç, merdiven altı çalışan danışmanları ayırt etmenin yöntemlerini açıkladı. Filiz Kılıç, "Yaşam koçu, danışanına güçlü sorular sorarak onun kendi potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur. Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik plan ve stratejiler geliştirmesine, sorumluluklarının farkına varmasına, yenilikçi bir bakış açısı üretmesine, doğru seçimler yapmasına eşlik eden uzman kişidir. Bu yüzden yaşamın dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kişilerin yaşam koçlarını seçerken öncelikle eğitimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklar ve aile ilişkileri üzerinden yapılan fikir beyanlarında bir yaşam koçundan destek alınıyorsa, eğitim bu noktada çok daha kritik oluyor. Hassas ve duygusal konularda verilen yanlış tavsiyeler bir çocuk için dönülmesi zor travmalara yol açabiliyor. Bir evlilikle ilgili verilen yanlış bir tavsiye, o ailenin yıkılmasına bile sebep olabiliyor. Bu yüzden danışmanlık alınacak olan yaşam koçunun uzman bir kişi olmasına çok özen gösterilmelidir" dedi.

Etiketler : Yaşam koçu Yaşam Koçu Filiz Kılıç Sahte yaşam koçluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX