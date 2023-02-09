Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı

Özellikle enkaz altında kalanların sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmasına işaret eden uzmanlar, yeni teknolojilerin doğru kullanımının da önemini vurguluyor. Toplumun hızlı ve sağlıklı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, hızlıca sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve depremde sosyal medya kullanım rehberinin hazırlanması gerektiğinin de altını çiziyor. Yaşanan son depremde sosyal medyanın öneminin daha çok anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan, "İnsanlar göçük altından sosyal medya paylaşımları yapıp yardım çağrıları yapabiliyor ancak bu yardım çağrılarının ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğunu bilebilmemiz maalesef mümkün değil. Benim önerim, hızla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve yapılan çağrıların doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. Sosyal medyayı kısıtlamak yerine daha faydalı hale getirebiliriz. Resmi açıklamalar da sosyal medya mecralarından kesintisiz biçimde yapılmalı ve yurttaşların sağlıklı bilgilere ulaşması sağlanmalıdır" dedi. Prof. Dr. Süleyman İrvan son olarak şu öneride bulundu: "Türkiye bir deprem ülkesi ve bizim depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca, deprem olduğunda sosyal medyayı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bir rehber hazırlanmalı. Tıpkı deprem anında neler yapmalıyız tarzında sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız konusunda bir rehber oldukça faydalı olabilir. Örneğin, doğruluğundan emin olmadığımız, kaynağını bilmediğimiz paylaşımları retweet etmemeliyiz gibi."

