VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Özbekistan, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak
Uzmanlar uyarıyor: Her ailenin bir afet planı olmalı
Deprem travması stres bozukluğuna yol açabilir
Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı
Yaşanan durum çocuklara basit cümlelerle aktarılmalı
Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor
Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı
Başkan Erdoğan Gaziantep'e gidiyor
Çocuğunuzun ayak izlerine dikkatli bakın, çünkü!
Yanındayız Türkiye!
Ekmek mesaisi
Camdaki yazıyı gören alışveriş yaptı
Yiğit'in unutulmaz mutluluğu
Anne-oğul 47 saat sonra kurtarıldı
Felaketin mucizeleri
e-Devlet Kapısı üzerinden bağış imkanı
Karsu: Ailemde çok kayıp var
09 Şubat 2023 Perşembe 10:21:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 10:21:00

Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı

ABONE OL

Deprem sonrası yaşananlar, yeni iletişim teknolojilerinin özelikle afet durumlarda kullanılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle enkaz altında kalanların sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmasına işaret eden uzmanlar, yeni teknolojilerin doğru kullanımının da önemini vurguluyor. Toplumun hızlı ve sağlıklı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, hızlıca sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve depremde sosyal medya kullanım rehberinin hazırlanması gerektiğinin de altını çiziyor. Yaşanan son depremde sosyal medyanın öneminin daha çok anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan, "İnsanlar göçük altından sosyal medya paylaşımları yapıp yardım çağrıları yapabiliyor ancak bu yardım çağrılarının ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğunu bilebilmemiz maalesef mümkün değil. Benim önerim, hızla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve yapılan çağrıların doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. Sosyal medyayı kısıtlamak yerine daha faydalı hale getirebiliriz. Resmi açıklamalar da sosyal medya mecralarından kesintisiz biçimde yapılmalı ve yurttaşların sağlıklı bilgilere ulaşması sağlanmalıdır" dedi. Prof. Dr. Süleyman İrvan son olarak şu öneride bulundu: "Türkiye bir deprem ülkesi ve bizim depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca, deprem olduğunda sosyal medyayı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bir rehber hazırlanmalı. Tıpkı deprem anında neler yapmalıyız tarzında sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız konusunda bir rehber oldukça faydalı olabilir. Örneğin, doğruluğundan emin olmadığımız, kaynağını bilmediğimiz paylaşımları retweet etmemeliyiz gibi."

Etiketler : yardım çağrısı deprem sosyal medya afet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX