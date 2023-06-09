VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
09 Haziran 2023 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:36:00

Yapay yağlar unutkanlık ve depresyon riskini artırıyor

ABONE OL

Hafızanın bilgisayar gibi olmadığını belirten uzmanlar, belleği ve hafızayı güçlendirerek kaydı arttırmak için, öncelikle insanın unuttuğu gerçeğini kabul etmek gerektiğini söylüyor.

Hafızanın bilgisayar gibi olmadığını belirten uzmanlar, belleği ve hafızayı güçlendirerek kaydı arttırmak için, öncelikle insanın unuttuğu gerçeğini kabul etmek gerektiğini söylüyor. İçinde bulunulan koşulların, geçmişte anıyı yaşadıktan sonra üzerine eklenen yeni duygular, bilgiler ya da çıkarım yöntemlerinin zihinsel geçmişteki anıyı değiştirdiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı anıları yeniden kurgulayarak geri getirdiğimize dikkat çekiyor. Unutkanlığın önüne geçmek için bilgilerin tekrar edilmesi ve beynin vücut gibi beslenmesi gerektiğine vurgu yapan Tarlacı, beyin sağlığını bozan yapay yağların tüketilmemesi konusunda da uyarıyor. Omega 3 denilen yağlarda DHA ve EPA denilen akışkan ve doymamış yağlar olduğunu da ifade eden Tarlacı, "Bunları ne kadar çok alırsak kalp ve damar sistemimiz o kadar iyi çalışır. Kalp krizi geçirme riskiniz azalır. Kan akışkanlığınız artar. Beyniniz daha esnek ve yumuşak olur. Beynin 4'te 1'i fosfolipit dediğimiz akışkan yağdan oluşuyor. Dolayısıyla, ne kadar akışkan yağlarla beslenirsek beynimiz o kadar esnek olur" şeklinde konuştu. Margarinler gibi yapay yağların kalp-damar sağlığıyla birlikte beyin sağlığımızı da bozduğunun altını çizen Tarlacı, "Günümüzde modern insan 20 birim katı yağ, 1 birim akışkan yağ alıyor. Bu beyin sağlığı açısından çok olumsuz bir şey. Onun için kalp-damar hastalıkları, kanserler, romatizma, unutkanlık ve depresyon gibi hastalıklarda artış olduğu iddia ediliyor ve kanıtlar var. Dolayısıyla bizim Omega 3 ve deniz ürünleri tüketimini artırmamız lazım. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede balığı ya da deniz ürünlerini mümkünse haftada bir ya da ayda iki kere yememiz gerekiyor" uyarısında bulundu.

Etiketler : Yapay yağlar unutkanlık ve depresyon fosfolipit
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Yengi'ye filarmoni orkestrası

Yengi'ye filarmoni orkestrası
Estetik itirafı

Estetik itirafı
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX