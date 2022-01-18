Yapay tatlandırıcılar bağımlılık yapabiliyor

Besinlerdeki doğal şekerlere göre daha tatlı olan tatlandırıcıların dildeki tat duyularını sıfırladığını, böylece tatlı gıdaları daha fazla tüketme ihtiyacı doğurarak bir bağımlılık oluşabildiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, bu nedenle kontrollü tüketilmeleri gerektiğini kaydetti. Gençyürek, yapay tatlandırıcıların kısa vadeli kullanımının sağlığı olumsuz etkilemediğini ifade ederek, "Özellikle fazla miktarda şeker tüketen bireylerde yapay tatlandırıcılı besin kullanımının kalori kısıtlanmasında avantaj olabileceği düşünülüyor. FDA tarafından yapılan büyük ölçekli araştırmalar sonucunda, insanlarda orta düzeyde kullanımının herhangi bir kanserle ilişkisi olmadığı kanıtlandı" değerlendirmesinde bulundu.

