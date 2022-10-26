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26 Ekim 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 09:00:00

Yanlış burun temizliği kulaklarda hasar yapar

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söyledi.

Burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Burun düzgün veya nazikçe sümkürülmezse, hem paranazal sinüsler hem de östaki borusu olumsuz etkilenir. Sürekli yanlış burun sümkürülmesi sonucu kulaklarda hasar oluşabileceği gibi enfeksiyon hastalıklarının vücuda geçişi de kolaylaşabilir" dedi. Çok sayıda kişinin yanlış burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardığını belirten Kazkayası, "Burun pasajları doğrudan orta kulak ve paranazal sinüslere bağlı olduğundan, burnun doğru sümkürülmesi çok önemlidir" diye konuştu. Burun pasajları doğrudan orta kulak ve paranazal sinüslere bağlı olduğu için burnu doğru sümkürmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, şu önerilerde bulundu: "Her iki burun deliği aynı anda sümkürülürse, artan burun içi basıncı mukusun doğal akışını tersine çevirir. Bu da sinüsler ve orta kulak boşluklarındaki basıncı değiştirir. Dolayısıyla, enfekte mukus artan burun içi basıncı ile doğrudan bu kritik yapıların içine girer. Bu durum orta kulağı ve sinüsleri etkileyerek hem orta kulakta hem de sinüslerde normal basıncı bozup olası enfeksiyonu tetikleyecektir."

Etiketler : burun sümkürmek burun akıntısı
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