VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Instagram'da 'ruh kayboldu'
Depremden kaçmaya gücü yok
Mücadelesi şampiyonluk için
Hakkarili çocuklara kayak dersi
Psikologlu el işi saati
Almanya'dan en iyi erkek oyuncu ödülü
Ünlü söz yazarı yoğun bakımda
Bağış sözünü tutmayanlar ifşa edilmeli
Rusya TB2'yi düşürmeye çalıştı
EYT'de "prim iadesi" detayı!
FAD ek binasında yangın: Açıklama geldi!
Depremde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında iade talebi
İlişkileri tam gaz
Aşıklara hediye şarkısı
İtalyanları fethetti
Konserlerin geliri AFAD'a
Çiftlik evini depremzedelere açtı
Kriz atlatıldı
Hiç keyfim yok
Alem FM ve Lig Radyo afet bölgesinde
Survivor'a veda etti
Dijitalde Arayış içindeler
Aşk iki ayda bitti
Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan
21 Mart 2023 Salı 07:29:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 07:29:00

Yalnızlık demans riskini artırıyor!

ABONE OL

İnsanın tek başına olması, hiçbir faaliyette bulunmaması, paylaşmaması, konuşmaması sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkilemekte ve bozmaktadır. Sosyalleşme, sohbet etme, hayatın içinde olma gibi aktiviteler ise demans riskini azaltmaktadır.

İnsanın tek başına olması, hiçbir faaliyette bulunmaması, paylaşmaması, konuşmaması sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkilemekte ve bozmaktadır. Sosyalleşme, sohbet etme, hayatın içinde olma gibi aktiviteler ise demans riskini azaltmaktadır.

Yaşlılık yalnızca biyolojik bir süreç değil sosyal, kültürel ve psikolojik nedenlerden etkilenen bir süreçtir. Yaşlanma olgusu gelişmiş ülkelerde daha belirgin olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde de yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sosyal ve kültürel olarak toplumun her yönünü etkilemektedir. Dünya nüfusunun yüzde yirmisini 65 yaş üstü bireylerin oluşturacağı, genç ve yaşlı nüfusun eşitleneceği öngörülmektedir. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nın önemine vurgu yaparak demans hastalığına dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, "Yaşlılık yaşamın doğal bir sürecidir. Ancak ilerleyen yaş ile beraber önemli sağlık sorunları ve fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Bu hastalıklardan biri de ne yazık ki demans hastalığıdır" diyerek vurguladı. Çakır "Demans; öğrenme, konuşma, düşünme gibi fonksiyonların bozulması durumudur. Demans kişinin sosyal hayatını büyük bir ölçüde etkilemektedir. Demans sinsi bir şekilde ilerleyen hastalıktır. İlk evresinde yakın zamana karşı unutkanlık başlayabilir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir" diye konuştu.

İlerleyici ve ölümcül bir hastalık

Demansın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Çakır, "İnsanlar yaşlandıkça karşılaştıkları hastalıkların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu hastalıklardan biri de Demans hastalığıdır. Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada meydana gelen bozukluk ve unutkanlık, günlük yaşam aktivitelerinde oluşan gerileme, çeşitli psikiyatrik belirtiler ve davranış bozuklukları görülebilir" dedi. İlk evrede ortaya çıkan semptomları şu şekilde sıralanabiliriz: Kelime oluşturmada güçlük, kullandığı kelimeleri tekrarlama, planlı günleri ve planları işleri unutma, yolları hatırlamakta zorluk. Daha sonraki evrelerde, unutkanlıkta artışlar gözlemlenebilir. Birey, hayatında mutsuz davranışlar sergileyebilir, içine kapanabilir ve iletişiminde azalma meydana gelir.

BEYİN HÜCRELERİ ETKİLENİYOR

Uzm. Dr. Çakır, "Bu konuda yapılan araştırmalarda, yalnızlık beyin hücrelerini olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz. Yalnızlık, hafıza ve algılamayı olumsuz yönde etkileyerek demansa yer açıp bu hastalığın oluşmasına olanak sağlıyor. İnsanın tek başına olması, hiçbir faaliyette bulunmaması, paylaşmaması, konuşmaması sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkilemekte ve bozmaktadır. Sosyalleşme, sohbet etme, hayatın içinde olma gibi aktiviteler ise hastalık riskini azaltmaktadır. Yalnız olan insanlarda demans görülme sıklığının daha fazla olduğu gözlemleniyor" diye söyledi. Ayrıca haftanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Çakır, "Yaşlılara Saygı Haftası'nın amacını özetleyecek olursak, büyüklerimizin hayatlarının bu zor dönemlerinde, gençler tarafından gösterilecek saygı ve sevgiye ihtiyaç duyduklarının altını çizmek olacaktır. Bu noktada demansın önüne geçebilmek için, sağlıklı bir şekilde yaşlanmak ve yaşlı nüfusu aktif bir şekilde hayatın içerisinde tutmak giderek önem kazanıyor" diye konuştu.

ZİHNİ AKTİF TUTMAK ÖNEMLİ

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır Demansı önlemek için önerilerde bulundu:

· Okumak, sudoku, kağıt oyunları, satranç, puzzle, kelime oyunları gibi zihni aktif tutacak faaliyetler yapılmalı,

· Sağlıklı beslenmek, iyi uyumak ve bol güneşe maruz kalmak,

· Gıda ve vitamin takviyeleri alınmalı,

· Spor ve egzersiz yapmak,

· Sosyal olmak, sohbet etmek

Etiketler : Yalnızlık Uzm. Dr. Özlem Çakır Demans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX