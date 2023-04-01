Yakınını kaybedenlerin kalbi tehlikede

Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin normal insanlara göre 21 kat fazla olduğu belirtildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, ağır stresin kalp krizi riskinin yanı sıra stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen 'stres kardiyomyopati' riskini de arttırdığını söyledi. Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin 21 kat fazla olduğuna dikkat çeken Kırcı, "Araştırmacılar, yaşamınızda önemli yere sahip bir yakınınızı kaybettiğinizde, kaybınızın ertesi günü kalp krizi geçirme riskinizin 21 kat, bir hafta sonrasında ise 6 kat artmış olduğunu belirtmektedir. Ağır stresi takiben kalp krizi riskiniz artarken, temel olarak stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen stres kardiyomyopati riski de artar" dedi.

