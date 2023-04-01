VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oruç namazla bir bütündür
Somalı madencilerin iftar sofrası
Kefaret orucu nedir?
Bayram dahil sütlü tatlı tüketin
Çorbadan sonra 15 dakika mola
EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi
01 Nisan 2023 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 07:12:00

Yakınını kaybedenlerin kalbi tehlikede

ABONE OL

Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin normal insanlara göre 21 kat fazla olduğu belirtildi.

Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin normal insanlara göre 21 kat fazla olduğu belirtildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, ağır stresin kalp krizi riskinin yanı sıra stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen 'stres kardiyomyopati' riskini de arttırdığını söyledi. Önemli bir yakınını kaybedenlerin kalp krizi geçirme riskinin 21 kat fazla olduğuna dikkat çeken Kırcı, "Araştırmacılar, yaşamınızda önemli yere sahip bir yakınınızı kaybettiğinizde, kaybınızın ertesi günü kalp krizi geçirme riskinizin 21 kat, bir hafta sonrasında ise 6 kat artmış olduğunu belirtmektedir. Ağır stresi takiben kalp krizi riskiniz artarken, temel olarak stresle oluşan geçici bir kalp krizi olarak bilinen stres kardiyomyopati riski de artar" dedi.

Etiketler : Yakınını kaybedenler Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı stres kardiyomyopati

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX