Yağsız diyet olmaz

Bir günde tüketilecek 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacının karşılanabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, kilo vermek için yapılan diyetlerde de yağ tüketiminin şart olduğunu vurguladı. Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, soya ve mısır özü yağı gibi omega açısından oldukça değerli olan yağların mutlaka dışarıdan alınması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, "Eğer vegan değilseniz, doymuş yağları hayvansal gıdalardan alabilir, ekstra katı yağ tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Ancak doymamış yağ dediğimiz omega-3 ve omega-6 yağ asitleri kolesterolü kontrol altında tutarken, ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağların da kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor. Bu yüzden bu yağ çeşitlerinin mutlaka dengeli olacak şekilde dışarıdan alınması gereklidir. Günlük yaşamda ise salatalara sıvı yağ yerine ceviz koyarak veya kahvaltılarda 10-15 adet zeytin tüketerek sağlıklı yağ alımı sağlanabilir" dedi.

