Vücuttaki saatli bomba: Aort anevrizması

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, aort damar yırtılmasının çabuk teşhis edilip, hızlı bir şekilde tedavi edilmemesi halinde ölümcül hale gelebileceğini söyledi. Uz. Dr. Erdoğu, riskin tespit yöntemlerini şu şekilde sıraladı: "Karın içi aort anevrizması karın, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir. Ultrasonografi, konvansiyonel veya CT anjiyo gibi yöntemlerle tespit edilebilir. Ayrıca çoğu zaman herhangi bir sebeple tetkik yapılırken bu hastalık tespit edilir. Zamanında teşhis edilmeyen aort anevrizmaları öksürük, kabızlık, ani tansiyon yükselmesi sebebiyle yırtılabilir. Bu aşamada hastanın acile yetişemeden hayatını kaybetme riski oldukça yüksektir. Gerekli muayene ve tetkiklerden sonra anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre değerlendirme yapılır ve müdahale edilir. Aort anevrizmasının açık cerrahisinde risk yüksektir. Bu nedenle açık yerine anestezi riski çok az olan, kısa sürede iyileşme sağlayan endovasküler aort operasyonu tercih edilir."

