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12 Ağustos 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 08:30:00

Vücutta eksilen sıvı çay-kahveyle dengelenmez

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Vücut ağırlığının yüzde 10'undan daha fazla su kaybedilmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olur.

Vücut ağırlığının yüzde 10'undan daha fazla su kaybedilmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olur. Bol sıvı alımı ile oluşacak bu vücut dengesizliğinin önüne geçilmesi önemlidir. Diyetisyen Cemre Balkan, "Vücutta eksilen sıvıyı kahve, çay, gazoz şeklinde değil, su olarak alınmalıdır. Fakat eğer fazla miktarda su tüketimi sağlanamıyorsa alternatif bir seçenek olarak ayran, doğal maden suları, doğal bitki çayları, meyvenin kendi tadı ile yapılmış kompostolar içecek olarak tercih edilebilir. Kafeinli ve alkollü içecekler vücuda verdiklerinden fazla sıvı kaybına neden olduğu için özellikle yaz aylarında pek önerilmez, kullanıldığı taktirde daha fazla su tüketimi sağlanmalıdır. Çok şekerli ve kalorili içecekler yerine taze meyve veya sebze içeren elektrolit dengesi uygun seçimler daha doğru olur" dedi.

SU İÇERİĞİ YÜKSEK MEYVELER YİYİN

Meyve tüketiminin önemine de değinen Balkan, "Su içeriği yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmek de yaz ayları için çok önemlidir. Veya bunlarla doğal içecekler de yapabiliriz. Örnek olarak; Şeker yerine tatlandırıcı kullanarak, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve bol buzlu su bir limonata hazırlanabilir. Yine aynı şekilde şeftaliden veya diğer meyvelerden de komposto yapılabilir. Porsiyon miktarını sizin ayarlayacağınız, meyvelerini isteğinize göre değiştirebileceğiniz enfes bir komposto, yaz akşamları için elzem haline gelecektir" diye konuştu.

Etiketler : Vücutta eksilen sıvı çay-kahveyle dengelenmez Diyetisyen Cemre Balkan
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