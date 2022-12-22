Vücutlar grip ve soğuk algınlığını unuttu

Uzmanlar, süperenfeksiyonun grip ve soğuk algınlığı geçmeden bakteriyel enfeksiyonun bunlara eklenerek hastalığı ağır şekilde geçirmesi durumu olduğunu anlattı. Bu yıl çocukların grip ve soğuk algınlığını ağır geçirmesinin sebebi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Biz son 2 yıl bu hastalıkları ülke ve dünya olarak çok az geçirdik. Çünkü maskeleri takıyorduk. Vücut son 2 yıl artık grip ve soğuk algınlığını unutmuş durumda. İmmün sistem bunu unuttuğu için özellikle bu yıl grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonlarını çocuklarda ve erişkinlerde ağır bir şekilde geçiriyoruz. Buna dikkat etmeliyiz" ifadesini kullandı. Arıca, şöyle konuştu: "Eğer bir enfeksiyon bulgusu var ise çocukta mutlaka en az evde 4-5 gün dinlenmeli, okula gitmemeli. Eğer bir sıkıntısı var ise, yüksek ateş, solunum sıkıntısı var ise mutlaka hekime veya acile ulaşmalıdır. Bu dönemlerde çocuklar özellikle grip ve soğuk algınlığını çok ağır geçirebiliyor. Özellikle kas ağrıları, halsizlik, kusma şikayetleri geçen yıla göre artmış durumda."

