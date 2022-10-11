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11 Ekim 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 09:30:00

Vücudun orkestra şefi: Tiroid bezi kanserde alınmak zorunda değil

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Tiroid kanserinde ameliyatın mutlaka gerekli olduğunu belirten Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, buna karşın her tiroid kanserinde vücudun orkestra şefi olarak kabul edilen tiroid bezinin tamamının alınmasının şart olmadığını söyledi.

Tiroid kanserinde ameliyatın mutlaka gerekli olduğunu belirten Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, buna karşın her tiroid kanserinde vücudun orkestra şefi olarak kabul edilen tiroid bezinin tamamının alınmasının şart olmadığını söyledi. Prof. Erhan Ayşan, "Saç tellerinizin uzamasından, karaciğer fonksiyonlarına, akciğerdeki solunumundan, kalp atım hızına kadar her şeyde tiroid hormonlarının etkisi var. Dolayısıyla tiroid hormonu salgısı bozulduğunda ya da bir sebeple tiroid bezinin tamamı vücuttan çıkartıldığında ciddi metabolik sorunların yaşanması kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı. Tiroid bezinin içinde bulunan nodül denilen oluşumların, kanserin odağı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Bilimsel çerçevede baktığımızda eğer tümör çapı 2 cm'in altındaysa ve tiroid bezi içinde başka nodül yoksa tiroidin sadece bir bölümünün alınması yeterlidir. Daha açık söylemek gerekirse tiroid bezinden hasta olan, yani kanserli bölümü çıkartıyor ama sağlıklı kısmı hastada bırakıyoruz. Böylelikle hem hasta kanserinden kurtuluyor hem de sağlıklı tiroid bezi yani orkestra şefi yerinde kalmış oluyor. Sonuçta hasta ameliyattan sonra dışarıdan hormon ilaçları almak zorunda kalmadığı için birçok metabolik sorunla uğraşmıyor" şeklinde konuştu.



Etiketler : Vücudun orkestra şefi Prof. Dr. Erhan Ayşan tiroid bezi
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