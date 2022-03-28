Vnin kansere iyi geldiğinin kanıtı yok

C vitamininin özellikle kolajen üretiminde yeri olan, antioksidan açısından etkili bir vitamin olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Bilir, "Yüksek doz C vitamininin ağız yolu ile veya damardan alınmasının tedavide fayda sağlayıp sağlamayacağı son dönemde kanser hastaları tarafından oldukça sık soruluyor. Halbuki bu, Amerikan İlaç Dairesi veya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından onaylanmamış bir uygulamadır. Hiçbir ulusal kanser kılavuzunda da yüksek doz C vitamininin kemoterapi ile uygulanması henüz önerilmemektedir" dedi.

BÖBREKLERE ZARAR VEREBİLİR

Prof. Dr. Cemil Bilir, bu konudaki son çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bu konuda en son yapılan çalışmalardan biri Hindistan'da 15 hasta ile yapılmıştı. Hastalara haftada 1-2 kez 15-40 gramlık uygulama şeklinde yapılmış ve 2021 yılında yayımlanmıştı. Ancak bu çalışmada ancak kemoterapi almayan kanser hastaları seçilmişti. Sonuçta yüksek doz C vitamini uygulaması hastalarda enflamatuar belirteçlerde azalmaya neden olsa da (CRP ve sedimentasyon) serum kreatin değerlerinde tersine yükselmeye yol açtığı görüldü. Böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceği sonucuna varıldı. Bu bağlamda yeni yapılan bir analizde ise yüksek doz C vitamini alan sepsisli hastalarda akut böbrek yetmezliği riskinde 2 kat, ölüm riskinde 1.6 kat artış yaptığı sonucu ortaya konuldu."